Минагрополитики установило новые минимальные экспортные цены на 15 видов товаров
Киев • УНН
Министерство аграрной политики утвердило минимально допустимые экспортные цены на январь 2025 года для 15 видов сельхозпродукции. Экспорт товаров по ценам ниже установленных будет запрещен.
В Минагрополитики утвердили минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров на январь 2025 года, сообщили в ведомстве в пятницу, пишет УНН.
Детали
Минимально допустимые экспортные цены, как указано, определены на отдельные виды товаров, классифицируемых по соответствующим кодам согласно УКТ ВЭД, а именно:
- мед (код согласно УКТ ВЭД 0409 00 00 00)
- орехи в скорлупе (код согласно УКТ ВЭД 0802 31 00 00)
- орехи без скорлупы (код согласно УКТ ВЭД 0802 32 00 00)
- пшеница (код согласно УКТ ВЭД 1001)
- рожь (код согласно УКТ ВЭД 1002)
- ячмень (код согласно УКТ ВЭД 1003)
- овес (код согласно УКТ ВЭД 1004)
- кукуруза (код согласно УКТ ВЭД 1005)
- соевые бобы (код согласно УКТ ВЭД 1201)
- семена рапса (код согласно УКТ ВЭД 1205)
- семена подсолнечника (код согласно УКТ ВЭД 1206 00)
- масло соевое (код согласно УКТ ВЭД 1507)
- масло подсолнечное (код согласно УКТ ВЭД 1512)
- масло рапсовое (код согласно УКТ ВЭД 1514)
- жмых (код согласно УКТ ВЭД 2306).
Минимальные экспортные цены устанавливаются в долларах США за килограмм.
Информация об утверждении минимально допустимых экспортных цен размещена на официальном веб-сайте Минагрополитики по ссылке.
Как отмечается, запрещается экспорт отдельных видов товаров, если предусмотренные внешнеэкономическим договором контрактные (внешнеторговые) цены ниже, чем утвержденные Минагрополитики минимально допустимые экспортные цены.
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