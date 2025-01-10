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Минагрополитики установило новые минимальные экспортные цены на 15 видов товаров

Минагрополитики установило новые минимальные экспортные цены на 15 видов товаров

Киев  •  УНН

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Министерство аграрной политики утвердило минимально допустимые экспортные цены на январь 2025 года для 15 видов сельхозпродукции. Экспорт товаров по ценам ниже установленных будет запрещен.

В Минагрополитики утвердили минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров на январь 2025 года, сообщили в ведомстве в пятницу, пишет УНН.

Детали

Минимально допустимые экспортные цены, как указано, определены на отдельные виды товаров, классифицируемых по соответствующим кодам согласно УКТ ВЭД, а именно:

  • мед (код согласно УКТ ВЭД 0409 00 00 00)
    • орехи в скорлупе (код согласно УКТ ВЭД 0802 31 00 00)
      • орехи без скорлупы (код согласно УКТ ВЭД 0802 32 00 00)
        • пшеница (код согласно УКТ ВЭД 1001)
          • рожь (код согласно УКТ ВЭД 1002)
            • ячмень (код согласно УКТ ВЭД 1003)
              • овес (код согласно УКТ ВЭД 1004)
                • кукуруза (код согласно УКТ ВЭД 1005)
                  • соевые бобы (код согласно УКТ ВЭД 1201)
                    • семена рапса (код согласно УКТ ВЭД 1205)
                      • семена подсолнечника (код согласно УКТ ВЭД 1206 00)
                        • масло соевое (код согласно УКТ ВЭД 1507)
                          • масло подсолнечное (код согласно УКТ ВЭД 1512)
                            • масло рапсовое (код согласно УКТ ВЭД 1514)
                              • жмых (код согласно УКТ ВЭД 2306).

                                Минимальные экспортные цены устанавливаются в долларах США за килограмм.

                                Информация об утверждении минимально допустимых экспортных цен размещена на официальном веб-сайте Минагрополитики по ссылке.

                                Как отмечается, запрещается экспорт отдельных видов товаров, если предусмотренные внешнеэкономическим договором контрактные (внешнеторговые) цены ниже, чем утвержденные Минагрополитики минимально допустимые экспортные цены.

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                                Юлия Шрамко

                                Юлия Шрамко

                                ЭкономикаАгроновости
                                ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины

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