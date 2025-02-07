Украинские фермеры возмущены ростом грузовых тарифов Укрзализныци: какие потери прогнозируют
Киев • УНН
Из-за повышения тарифов "Укрзализныци" малые и средние фермеры могут потерять $300 млн. Отсутствие средств на удобрения может снизить урожайность на 30%.
Повышение тарифов «Укрзализныци» на 37% грозит малым и средним фермерам убытками в $300 млн, ограниченным доступом к удобрениям и, как следствие, снижением урожайности на 30%, передает УНН со ссылкой на Всеукраинский Конгресс Фермеров.
«Рост грузовых тарифов Укрзализныци и отсутствие возможности для бронирования малых аграриев могут стать серьезными факторами для уничтожения среднего фермерства, что приведет к лишению органов местного самоуправления сельской местности налоговой базы.
В частности, анонсированный Укрзализныцей рост грузовых тарифов на +37% будет иметь негативное влияние на прибыльность микрохозяйств и фермерских хозяйств, ведь повышенная стоимость логистики будет полностью переложена на закупочные цены агропродукции», - сообщают во Всеукраинском Конгрессе Фермеров.
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Они отмечают, что из-за значительно более низких доходов мелкие аграрии не смогут закупить достаточное количество удобрений, что критически повлияет на их урожайность. Для малого агробизнеса эта статья расходов является ключевой: если есть финансы - есть удобрения, а их отсутствие может снизить урожайность на 30%, что приведет к убыткам.
По оценкам экспертов, повышение тарифов «Укрзализныци» может привести к потере 1,3 млн тонн зерновых и масличных культур, что эквивалентно $300 млн убытков для фермерских и микрохозяйств.
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Кроме того, рост стоимости железнодорожных перевозок заставит аграриев больше использовать автомобильный транспорт, что может значительно ухудшить состояние дорог, особенно в военное время.
Напомним
Украина уже экспортировала 60% агропродукции от общего объема, а экспорт продолжается стабильными темпами - 4,5-5,5 млн тонн в месяц.