Україна експортувала 60% своєї агропродукції - Мінагрополітики
Київ • УНН
Україна експортує 4,5-5,5 млн тонн агропродукції щомісяця та вже відвантажила 60% від загального обсягу. До експорту залишається близько 40-45 млн тонн зернових та 17 млн тонн олійних культур.
Україна вже експортувала 60% агропродукції від загального обсягу, а експорт триває стабільними темпами - 4,5-5,5 млн тонн на місяць. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає УНН.
Ми вже пройшли трохи більше екватору експорту, залишилось 5 місяців в до нового врожаю. Вже більшість продукції експортовано — це десь 60%. Зараз експорт становить в межах 4,5 - 5,5 млн тонн в місяць. Цього цілком достатньо для збору нового урожаю,
За його словами, до експорту є близько 40-45 млн тонн зернових, 17 млн тонн олійних та продуктів переробки.
Станом на сьогодні ми експортуємо згідно з поточними потребами і збоїв у роботі немає,
Нагадаємо
Україна минулого року очікувала 24,5 мільярда доларів від аграрного експорту, що є для України другим за обсягом показником в історії.