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Україна експортувала 60% своєї агропродукції - Мінагрополітики

Україна експортувала 60% своєї агропродукції - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 32164 перегляди

Україна експортує 4,5-5,5 млн тонн агропродукції щомісяця та вже відвантажила 60% від загального обсягу. До експорту залишається близько 40-45 млн тонн зернових та 17 млн тонн олійних культур.

Україна вже експортувала 60% агропродукції від загального обсягу, а експорт триває стабільними темпами - 4,5-5,5 млн тонн на місяць. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає УНН.

Ми вже пройшли трохи більше екватору експорту, залишилось 5 місяців в до нового врожаю. Вже більшість продукції експортовано — це десь 60%. Зараз експорт становить в межах 4,5 - 5,5 млн тонн в місяць. Цього цілком достатньо для збору нового урожаю,

- сказав Висоцький.

За його словами, до експорту є близько 40-45 млн тонн зернових, 17 млн тонн олійних та продуктів переробки.

Станом на сьогодні ми експортуємо згідно з поточними потребами і збоїв у роботі немає,

- додав заступник міністра.

Нагадаємо 

Україна минулого року очікувала 24,5 мільярда доларів від аграрного експорту, що є для України другим за обсягом показником в історії. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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