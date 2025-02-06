Україна експортувала 60% своєї агропродукції - Мінагрополітики

Україна вже експортувала 60% агропродукції від загального обсягу, а експорт триває стабільними темпами - 4,5-5,5 млн тонн на місяць. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає УНН.

Ми вже пройшли трохи більше екватору експорту, залишилось 5 місяців в до нового врожаю. Вже більшість продукції експортовано — це десь 60%. Зараз експорт становить в межах 4,5 - 5,5 млн тонн в місяць. Цього цілком достатньо для збору нового урожаю, - сказав Висоцький.

За його словами, до експорту є близько 40-45 млн тонн зернових, 17 млн тонн олійних та продуктів переробки.

Станом на сьогодні ми експортуємо згідно з поточними потребами і збоїв у роботі немає, - додав заступник міністра.

Нагадаємо

Україна минулого року очікувала 24,5 мільярда доларів від аграрного експорту, що є для України другим за обсягом показником в історії.