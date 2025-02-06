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Украина экспортировала 60% своей агропродукции - Минагрополитики

Украина экспортировала 60% своей агропродукции - Минагрополитики

Киев  •  УНН

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Украина экспортирует 4,5-5,5 млн тонн агропродукции ежемесячно и уже отгрузила 60% от общего объема. До экспорта остается около 40-45 млн тонн зерновых и 17 млн тонн масличных культур.

Украина уже экспортировала 60% агропродукции от общего объема, а экспорт продолжается стабильными темпами - 4,5-5,5 млн тонн в месяц. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает УНН.

Мы уже прошли чуть больше экватора экспорта, осталось 5 месяцев до нового урожая. Уже большинство продукции экспортировано - это где-то 60%. Сейчас экспорт составляет в пределах 4,5 - 5,5 млн тонн в месяц. Этого вполне достаточно для сбора нового урожая,

- сказал Высоцкий.

По его словам, к экспорту есть около 40-45 млн тонн зерновых, 17 млн тонн масличных и продуктов переработки.

По состоянию на сегодня мы экспортируем согласно текущим потребностям и сбоев в работе нет,

- добавил заместитель министра.

Напомним 

Украина в прошлом году ожидала 24,5 миллиарда долларов от аграрного экспорта, что является для Украины вторым по объему показателем в истории. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаАгроновости
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