Украина экспортировала 60% своей агропродукции - Минагрополитики

Украина уже экспортировала 60% агропродукции от общего объема, а экспорт продолжается стабильными темпами - 4,5-5,5 млн тонн в месяц. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает УНН.

Мы уже прошли чуть больше экватора экспорта, осталось 5 месяцев до нового урожая. Уже большинство продукции экспортировано - это где-то 60%. Сейчас экспорт составляет в пределах 4,5 - 5,5 млн тонн в месяц. Этого вполне достаточно для сбора нового урожая, - сказал Высоцкий.

По его словам, к экспорту есть около 40-45 млн тонн зерновых, 17 млн тонн масличных и продуктов переработки.

По состоянию на сегодня мы экспортируем согласно текущим потребностям и сбоев в работе нет, - добавил заместитель министра.

Напомним

Украина в прошлом году ожидала 24,5 миллиарда долларов от аграрного экспорта, что является для Украины вторым по объему показателем в истории.