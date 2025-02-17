Експерт пояснив, що спричинило подорожчання овочів та молочних продуктів в Україні

В Україні триває зростання цін на продукти харчування, що зумовлено інфляцією, погодними умовами та ситуацією на ринку праці. На кінець січня рівень інфляції досяг 12,9%, тоді як у грудні він становив трохи більше 12%. Про це журналісту УНН розповів заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук.

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Інфляція в Україні продовжує рости. Фактично, якщо ми в грудні місяці констатували більше 12%, то на кінець січня вона вже стала там 12,9%, це такий фактор здорощення. Фактор інфляції призводить до росту на всі групи товарів - зазначив Марчук.

За словами експерта, посуха, яка спостерігалася влітку, призвела до втрати значної кількості врожаю, починаючи від овочевої групи. Також цей чинник частково вплинув і на зернові культури, що призвело до їхнього росту в ціні.

Якщо дивитися по овочевій групі, то за рахунок втраченої врожайності, кількість якісної продукції, яку можна складати на зберігання не так багато. А попит всередині країни на овочі є досить серйозний, великим, і відповідно, ціни на овочеву групу також пішли вгору — пояснив Марчук.

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Як він зазначив, в січні ціни на овочі зросли ще десь на 5%, і до нового врожаю їх зниження не очікується.

За словами Марчука, взимку традиційно зменшується обсяг надоїв, що створює дефіцит молока екстракласу. Крім того, конкуренція за якісну сировину зросла через збільшення експорту української молочної продукції, зокрема до Європи.

"Зараз частково вони (ціни,—ред) стабілізувалися на молоко, маю на увазі екстраклас, яке закуповується, але ще в кінці грудня, на початку січня воно там піднімалося в ціні. Знову ж таки, за рахунок того, що ми експортуємо і за рахунок того, що зернова група зросла, корми зросли, собівартість здорожчала", — сказав експерт. "Також закладаємо сюди в основу ціни на енергетику відповідності для того, щоб забезпечити роботу там молочно-товарних ферм. Енергетика дорога, якщо ми говоримо про овочеві склади, генерація на утеплення роботи відповідних складів, теж дуже великі затрати. І, на жаль, не доводиться констатувати, що там не ближчий період часу ми будемо бачити здешевлення продуктів".

Хлібобулочні вироби у 2024 році подорожчали на 20%, і ця тенденція, на думку Марчука, збережеться у 2025 році. Очікується поступове підвищення на 1-1,5% щомісяця. Одна з причин — мобілізація працівників, що змушує підприємства інвестувати в автоматизацію виробництва, підвищуючи собівартість продукції.

В цінах на хліб важливу роль відіграє те, що наприклад, дуже велика кількість мобілізованих працівників, їх не вистачає на виробництво і переробці, і багато хто почав інвестувати в оснащення, в технології. Технологія є досить дорогою — це заміна людської праці. Відповідно, це буде також закладатися в основу собівартості виробництва - пояснив експерт.

Єдиним продуктом, вартість якого знизилася, є яйця. З наближенням весни й збільшенням пропозиції від приватних домогосподарств ціни на них мають стабілізуватися.

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