Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог

Ягоди можна їсти практично без обмежень і додавати до будь-якого прийому їжі, а от фрукти краще споживати помірно. До того ж їх краще їсти у цілісному вигляді та уникати фруктових соків. Про це УНН розповіла сертифікований нутріціолог, фахівець з модифікації образу життя Анастасія Тарадор.

Скільки фруктів і ягід можна їсти на добу

Конкретних дозувань немає. Все залежить загалом від раціону за день. Якщо казати за ягоди, то їх можна їсти, в принципі, у великій кількості, тобто грам по 250- 300 у кожен прийом їжі можна додавати спокійно - каже експертка.

За її словами ягоди без докорів сумління додавати до будь-якого прийому їжі.

Вони дуже корисні. У них багато вітамінів та антиоксидантів. Краще навіть використовувати їх як смузі, тому що тоді біодоступність буде краще. Або просто ретельно пережовувати - каже нутриціолог.

Що стосується фруктів, то тут можуть бути певні обмеження за кількістю.

Можна дати такі коригування, як, наприклад, по одному великому фрукту в прийом їжі, або, припустимо, по два маленьких. Якщо це маленькі фрукти, наприклад, сливи, то це горстка. Загалом два-три на день, не сильно перегинатися цим - каже фахівчиня.

Також вона додає, що непринципово у який саме період дня ви вживаєте фрукти чи ягоди: вранці, в обід або ввечері, але радить вживати їх у цілісному вигляді, а не як сік, саме тоді вони багаті на клітковину. Водночас експертка радить не робити перекуси фруктами.

Тобто, або додаємо в їжу ті ж ягоди, або вживаємо після їжі, наприклад, протягом 15-20 хвилин можна з'їсти фрукт як, наприклад, десерт, але не перекушувати ними. Якщо вже хочете зробити перекус фруктами, тоді краще додати жировмісний продукт, наприклад, горіхи. Але все-таки рекомендація - не робити перекуси фруктами - наголошує Анастасія.

Чи є протипоказання

Як наголошує нутриціолог, прямих протипоказань до вживання фруктів та ягід немає, втім потрібно відштовхуватися від індивідуального сприйняття фруктози.

Буває таке, що у людини, наприклад, від великої кількості винограду, черешні, яблук, здувається живіт, і це говорить про те, що у цих фруктах дуже багато фруктози, і, відповідно, організму не вистачає ферментів, які розщеплюють цю фруктозу, фруктокінази - пояснює вона.

Тож, якщо у вас є індивідуальна несприйнятливість до певних фруктів, наприклад, яблука або винограду, варто зменшувати їхню кількість, або, як варіант, якщо говорити про яблука, спробувати вживати їх у запеченому вигляді.

І потрібно в цілому аналізувати тарілку. Умовно, якщо ви з'їли високовуглеводну їжу, потім ще добили це яблуком або мискою винограду, то швидше за все у вас буде щось на кшталт здуття або неприємних відчуттів у ШКТ. І це говорить про те, що кількість цукрів перебільшена за один прийом, скажімо так - додає фахівчиня.

Тому вона радить дозувати "високофруктозні продукти" та знижувати кількість, того, що викликає подібні симптоми, або ж термічно обробляти ці фрукти.

Фрукт або сік – що корисніше

Звичайно цілісний фрукт краще, тому що в ньому міститься клітковина, крім цукру. І якщо ми робимо з цього фрукта сік, то, відповідно, ми отримуємо просто рідкий цукор, ніякої клітковини, вітамінів тощо там уже, по суті, не залишається. Дуже поширений міф, що фруктовий сік містить багато вітамінів - підкреслює експертка.

Вона також додає, що насправді більшість вітамінів ми отримуємо з овочів, а не фруктів, а також – як раз таки – з ягод.

Краще все-таки як джерела вітаміну використовувати овочі. Фрукти - меншою мірою і більшою мірою - ягоди, тому що це – суперфуд - запевняє нутріціолог.

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