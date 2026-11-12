Нарушения сна и недосыпание вызывают изменения в мозге: исследование
Киев • УНН
Обзор 57 исследований выявил последовательное уменьшение ткани таламуса при различных нарушениях сна. Причинно-следственная связь не установлена.
Обзор 57 исследований сканирования мозга выявил связь между расстройствами сна и уменьшением объёма мозговой ткани в отдельных областях. Наиболее последовательные изменения исследователи зафиксировали в таламусе — структуре мозга, которая отвечает за передачу сенсорной информации и регулирование внимания. Об этом сообщает Dr.Axe, передаёт УНН.
Детали
Метаанализ, впервые опубликованный 26 февраля 2026 года в журнале Scientific Reports, показал, что люди с расстройствами сна демонстрируют последовательную закономерность потери ткани мозга в таламусе, глубокой структуре мозга, которая передаёт сенсорные сигналы и сигналы внимания
Согласно имеющейся информации, для метаанализа учёные объединили данные сканирования мозга из 57 исследований. 40 из них касались диссомний — проблем с засыпанием или поддержанием сна, включая бессонницу, апноэ сна и нарколепсию, а ещё 17 — парасомний, нарушений циклов сна, включая расстройство поведения в фазе REM-сна, лунатизм и расстройство ночных кошмаров. Исследователи проанализировали области мозга, в которых фиксировались как уменьшение, так и увеличение количества ткани. Объединённые результаты показали, что при различных расстройствах сна наиболее последовательную потерю ткани выявили в одном кластере таламуса.
При анализе только исследований парасомний один кластер задней поясной коры, центра, участвующего в саморефлексии и оценке результатов, также продемонстрировал последовательную потерю. Для исследований диссомний последовательной закономерности выявлено не было. Метод картирования связей связал кластер таламуса с сетью, участвующей во внимании и выполнении задач, а кластер задней поясной коры — с сетью, участвующей в вознаграждении и принятии решений. Авторы предположили, что эти изменения могут нарушать распределённые сети мозга, связанные с когнитивным, эмоциональным и мотивационным функционированием
Согласно имеющейся информации, таламус передаёт сенсорную информацию мыслящему мозгу и помогает направлять внимание, тогда как задняя поясная кора головного мозга находится в сети режима работы мозга по умолчанию и помогает оценивать вознаграждения и планировать наперёд.
Авторы предположили, что изменения в таламусе могут способствовать нарушениям внимания и ошибкам, распространённым среди людей с плохим сном, тогда как изменения в задней поясной коре головного мозга могут влиять на чувствительность к вознаграждениям, связанную с нарушениями циклов сна.
Этот обзор существующих сканирований не может сказать, вызвали ли проблемы со сном изменения в мозге или наоборот, что свидетельствует о связи, а не о доказанной причинно-следственной зависимости. Группа из 40 исследований диссомний не показала последовательной закономерности, что авторы объясняют разнообразием этой категории. Для нескольких расстройств сна, включая нарушения циркадного ритма, данных вообще не было
Напомним
Группа учёных во главе с исследователями из Университета Стоуни-Брук в США определила возраст, в котором клетки мозга человека начинают проявлять первые признаки старения.