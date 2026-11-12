Нарушения сна и недосыпание вызывают изменения в мозге: исследование

Обзор 57 исследований сканирования мозга выявил связь между расстройствами сна и уменьшением объёма мозговой ткани в отдельных областях. Наиболее последовательные изменения исследователи зафиксировали в таламусе — структуре мозга, которая отвечает за передачу сенсорной информации и регулирование внимания. Об этом сообщает Dr.Axe, передаёт УНН.

Метаанализ, впервые опубликованный 26 февраля 2026 года в журнале Scientific Reports, показал, что люди с расстройствами сна демонстрируют последовательную закономерность потери ткани мозга в таламусе, глубокой структуре мозга, которая передаёт сенсорные сигналы и сигналы внимания

Согласно имеющейся информации, для метаанализа учёные объединили данные сканирования мозга из 57 исследований. 40 из них касались диссомний — проблем с засыпанием или поддержанием сна, включая бессонницу, апноэ сна и нарколепсию, а ещё 17 — парасомний, нарушений циклов сна, включая расстройство поведения в фазе REM-сна, лунатизм и расстройство ночных кошмаров. Исследователи проанализировали области мозга, в которых фиксировались как уменьшение, так и увеличение количества ткани. Объединённые результаты показали, что при различных расстройствах сна наиболее последовательную потерю ткани выявили в одном кластере таламуса.

При анализе только исследований парасомний один кластер задней поясной коры, центра, участвующего в саморефлексии и оценке результатов, также продемонстрировал последовательную потерю. Для исследований диссомний последовательной закономерности выявлено не было. Метод картирования связей связал кластер таламуса с сетью, участвующей во внимании и выполнении задач, а кластер задней поясной коры — с сетью, участвующей в вознаграждении и принятии решений. Авторы предположили, что эти изменения могут нарушать распределённые сети мозга, связанные с когнитивным, эмоциональным и мотивационным функционированием

Согласно имеющейся информации, таламус передаёт сенсорную информацию мыслящему мозгу и помогает направлять внимание, тогда как задняя поясная кора головного мозга находится в сети режима работы мозга по умолчанию и помогает оценивать вознаграждения и планировать наперёд.

Авторы предположили, что изменения в таламусе могут способствовать нарушениям внимания и ошибкам, распространённым среди людей с плохим сном, тогда как изменения в задней поясной коре головного мозга могут влиять на чувствительность к вознаграждениям, связанную с нарушениями циклов сна.

Этот обзор существующих сканирований не может сказать, вызвали ли проблемы со сном изменения в мозге или наоборот, что свидетельствует о связи, а не о доказанной причинно-следственной зависимости. Группа из 40 исследований диссомний не показала последовательной закономерности, что авторы объясняют разнообразием этой категории. Для нескольких расстройств сна, включая нарушения циркадного ритма, данных вообще не было