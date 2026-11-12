Розлад сну і недосипання спричиняють зміни у мозку: дослідження

Огляд 57 досліджень сканування мозку виявив зв’язок між розладами сну та зменшенням об’єму мозкової тканини в окремих ділянках. Найбільш послідовні зміни дослідники зафіксували в таламусі - структурі мозку, яка відповідає за передачу сенсорної інформації та регулювання уваги. Про це повідомляє Dr.Axe, передає УНН.

Деталі

Метааналіз, вперше опублікований 26 лютого 2026 року в журналі Scientific Reports, показав, що люди з розладами сну демонструють послідовну закономірність втрати тканини мозку в таламусі, глибокій структурі мозку, яка передає сенсорні сигнали та сигнали уваги - йдеться у дослідженні.

За наявною інформацією, для метааналізу науковці об’єднали дані сканування мозку з 57 досліджень. 40 із них стосувалися диссомній - проблеми із засипанням або підтримкою сну, включаючи безсоння, апное сну та нарколепсію, а ще 17 з парасомній - порушенням циклів сну, включаючи розлад поведінки REM-сну, лунатизм та розлад нічних кошмарів. Дослідники проаналізували ділянки мозку, у яких фіксували як зменшення, так і збільшення кількості тканини. Об’єднані результати показали, що за різних розладів сну найбільш послідовну втрату тканини виявили в одному кластері таламуса.

Аналізуючи лише дослідження парасомнії, один кластер задньої поязиркової кори, центр, що бере участь у саморефлексії та зважуванні результатів, також показав послідовну втрату. Для досліджень диссомнії не виявлено послідовної закономірності. Метод картування зв'язків пов'язав кластер таламуса з мережею, що бере участь у увазі та виконанні завдань, а задній поязирковий кластер - з мережею, що бере участь у винагороді та прийнятті рішень. Автори припустили, що ці зміни можуть порушувати розподілені мережі мозку, пов'язані з когнітивним, емоційним та мотиваційним функціонуванням - йдеться у дослідженні.

За наявною інформацією, таламус передає сенсорну інформацію до мислячого мозку та допомагає спрямовувати увагу, тоді як задня поясна кора головного мозку знаходиться в мережі режиму роботи мозку за замовчуванням і допомагає зважувати винагороди та планувати наперед.

Автори припустили, що зміни в таламусі можуть сприяти втратам уваги та помилкам, поширеним серед людей з поганим сном, тоді як зміни в задній поясній корі головного мозку можуть впливати на чутливість до винагород, пов'язану з порушеннями циклів сну.

Цей огляд існуючих сканувань не може сказати, чи спричинили проблеми зі сном зміни в мозку, чи навпаки, що є зв'язком, а не доказом. Група з 40 досліджень з диссомнією не показала послідовної закономірності, що автори пояснюють різноманітністю цієї категорії. Для кількох розладів сну, включаючи порушення циркадного ритму, взагалі не було даних - йдеться у дослідженні.

Нагадаємо

Група вчених, очолювана дослідниками з Університету Стоуні Брук у США, визначила вік, коли клітини мозку людини виявляють перші ознаки занепадання.