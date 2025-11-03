Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:49 • 1044 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии РФ в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 3434 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 4338 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 5318 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 18575 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 35348 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58756 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58504 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56061 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77800 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 10985 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 15331 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 11785 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США03:22 • 9116 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 12005 просмотра
публикации
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 2482 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 6734 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 58758 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 58506 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 117884 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Херсонская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 17581 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 39105 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 89485 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 115936 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 63822 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей

Киев • УНН

 • 6730 просмотра

В Украине отсутствуют четкие сроки замены шин, но законопроект №11029 предусматривает штрафы до 1700 грн за несоответствие сезону. За повторное нарушение возможно лишение прав и штраф до 8500 грн.

Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей

"Переобувание" автомобиля в преддверии зимнего сезона является рутинной и привычной процедурой для каждого водителя. Это особенно актуально для тех, кто каждое утро ездит на работу или по делам на своем автомобиле. Почему важно менять шину во время смены сезона и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение этого требования, рассказываем в материале УНН.

Почему важно менять резину

Стоит обратить внимание, что в последние годы водители часто не соблюдают требования по замене летней резины на зимнюю. Это объясняется тем, что в последние годы зимы в Украине не очень холодные и снежные. Впрочем, стоит быть осторожным, ведь внезапные снегопады все же случаются и могут застать врасплох даже самых опытных водителей. Во время наступления внезапных морозов случается много ДТП, поскольку водители игнорируют требование менять резину.

Летние шины созданы для езды по сухой или мокрой дороге, но они эффективны только при высоких температурах. В холод они теряют свои свойства, поэтому сцепление с дорогой, в случае езды на них, ухудшается. Также из-за увеличения тормозного пути возрастает риск ДТП. При эксплуатации при низких температурах летние покрышки быстрее изнашиваются.

Однако из-за относительно теплых зим и позднего наступления холодов в Украине не все водители соблюдают правила по смене резины. Но здесь возникает проблема собственной ответственности за безопасность на дороге. Именно поэтому откладывать переобувание нельзя, ведь можно не справиться с управлением на скользкой, покрытой льдом или инеем дороге.

Срок, когда нужно переобуваться на зимнюю резину, зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если она опускается ниже +7 градусов, это означает, что пришло время заменить покрышки. Некоторые водители не ждут резкого похолодания и обращаются на шиномонтаж в начале октября, когда еще относительно тепло. Обычно на зимней резине они ездят до первых чисел апреля.

ГСЧС предупреждает о штормовых порывах ветра в Карпатах: туристам советуют воздержаться от походов28.10.2025, 15:26 • 2156 просмотров

Это достаточно практичный подход по следующим причинам:

  • резкое наступление холодов не станет для вас неприятным сюрпризом. Даже если за ночь немного приморозит, вы сможете поехать утром куда угодно, не волнуясь за безопасность;
    • вам не придется стоять в очереди и ждать, пока другие водители переобуют свои авто;
      • до наступления сезона эта услуга стоит дешевле;
        • после установки зимних покрышек у вас достаточно времени, чтобы привыкнуть ездить на них. Это особенно актуально, если у вас небольшой стаж вождения.

          Некоторые водители не устанавливают резину раньше, чтобы избежать ее преждевременного износа. Однако при небольшом пробеге несколько недель, оставшихся до наступления нужной среднесуточной температуры, не окажут большого влияния на состояние покрышки. Наибольший износ бывает при температуре +20 и выше.

          Требования законодательства относительно сроков замены резины

          На сегодняшний день в актуальных правилах дорожного движения и в законодательстве не прописано конкретное время, условия или сроки, когда нужно переходить с зимних шин на летние.

          Закона, который бы четко запрещал водителям ездить на летних покрышках зимой, нет. Впрочем, стоит помнить, что это не просто опасно, но и часто приводит к серьезным ДТП, даже с летальным исходом.

          Есть основания надеяться, что уже скоро в нашей стране законодательно определят, когда ставить зимнюю резину. Еще в феврале 2025 года был зарегистрирован законопроект №11029, который предусматривает усиление ответственности в случае нарушения правил безопасности дорожного движения. По этому нормативному документу за использование шин, которые не соответствуют сезону, водитель может заплатить штраф в размере 1700 грн.

          В этом законопроекте предлагают за повторное такое нарушение штрафовать уже на сумму от 3400 до 8500 грн и дополнительно лишать права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

          Как управлять автомобилем во время дождей: украинцам озвучили советы30.09.2025, 15:24 • 3851 просмотр

          Придется ли платить штраф за летнюю резину

          В подпункте 31.4.5 указано, что шины должны соответствовать состоянию дорожного полотна, в том числе и тогда, когда на дороге гололедица, иней или снег.

          Тем не менее многие водители игнорируют переход на зимнюю резину, ведь до сих пор административной ответственности за это не предусмотрено. Но штраф за использование шин, которые находятся в ненадлежащем состоянии, есть. Его регламентируют статья 121 КУоАП и пункт 31.4.5 ПДД.

          Согласно этим требованиям, резина не подходит для езды, если:

          • высота протектора меньше установленной допустимой. Этот показатель зависит от веса авто: до 3,5 тонны - это 1,6 мм, свыше 3,5 тонны - 1 мм. Высота протектора шины автобуса должна составлять не менее 2 мм, у мотороллера - 0,8 мм;
            • на резине есть порезы или другие механические повреждения. При наличии шишек или других дефектов определят, что материал находится в ненадлежащем для езды состоянии;
              • тип, размер, индекс нагрузки покрышек не соответствуют массе автомобиля в полной комплектации;
                • на одной оси установлены колеса разного типоразмера и конструкции, например, радиальные рядом с диагональными или резина с шипами и без них.

                  Несмотря на то, что в действующем законодательстве не указано, когда переобувать автомобиль на зиму, водители должны однозначно заменить резину, если ее протектор стерся или имеются вышеперечисленные проблемы.

                  За невыполнение этого требования вы заплатите штраф в размере 20-40 необлагаемых минимумов, а в случае повторного нарушения можно получить административный арест на 10 суток или лишиться права управлять авто на 3-6 месяцев.

                  Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27.08.2025, 15:47 • 299149 просмотров

                  Павел Зинченко

                  ОбществопубликацииАвто
                  Морозы в Украине
                  Дорожно-транспортное происшествие
                  Снег в Украине
                  Украина