Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителей

"Переобувание" автомобиля в преддверии зимнего сезона является рутинной и привычной процедурой для каждого водителя. Это особенно актуально для тех, кто каждое утро ездит на работу или по делам на своем автомобиле. Почему важно менять шину во время смены сезона и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение этого требования, рассказываем в материале УНН.

Почему важно менять резину

Стоит обратить внимание, что в последние годы водители часто не соблюдают требования по замене летней резины на зимнюю. Это объясняется тем, что в последние годы зимы в Украине не очень холодные и снежные. Впрочем, стоит быть осторожным, ведь внезапные снегопады все же случаются и могут застать врасплох даже самых опытных водителей. Во время наступления внезапных морозов случается много ДТП, поскольку водители игнорируют требование менять резину.

Летние шины созданы для езды по сухой или мокрой дороге, но они эффективны только при высоких температурах. В холод они теряют свои свойства, поэтому сцепление с дорогой, в случае езды на них, ухудшается. Также из-за увеличения тормозного пути возрастает риск ДТП. При эксплуатации при низких температурах летние покрышки быстрее изнашиваются.

Однако из-за относительно теплых зим и позднего наступления холодов в Украине не все водители соблюдают правила по смене резины. Но здесь возникает проблема собственной ответственности за безопасность на дороге. Именно поэтому откладывать переобувание нельзя, ведь можно не справиться с управлением на скользкой, покрытой льдом или инеем дороге.

Срок, когда нужно переобуваться на зимнюю резину, зависит от среднесуточной температуры воздуха. Если она опускается ниже +7 градусов, это означает, что пришло время заменить покрышки. Некоторые водители не ждут резкого похолодания и обращаются на шиномонтаж в начале октября, когда еще относительно тепло. Обычно на зимней резине они ездят до первых чисел апреля.

Это достаточно практичный подход по следующим причинам:

резкое наступление холодов не станет для вас неприятным сюрпризом. Даже если за ночь немного приморозит, вы сможете поехать утром куда угодно, не волнуясь за безопасность;

вам не придется стоять в очереди и ждать, пока другие водители переобуют свои авто;

до наступления сезона эта услуга стоит дешевле;

после установки зимних покрышек у вас достаточно времени, чтобы привыкнуть ездить на них. Это особенно актуально, если у вас небольшой стаж вождения.

Некоторые водители не устанавливают резину раньше, чтобы избежать ее преждевременного износа. Однако при небольшом пробеге несколько недель, оставшихся до наступления нужной среднесуточной температуры, не окажут большого влияния на состояние покрышки. Наибольший износ бывает при температуре +20 и выше.

Требования законодательства относительно сроков замены резины

На сегодняшний день в актуальных правилах дорожного движения и в законодательстве не прописано конкретное время, условия или сроки, когда нужно переходить с зимних шин на летние.

Закона, который бы четко запрещал водителям ездить на летних покрышках зимой, нет. Впрочем, стоит помнить, что это не просто опасно, но и часто приводит к серьезным ДТП, даже с летальным исходом.

Есть основания надеяться, что уже скоро в нашей стране законодательно определят, когда ставить зимнюю резину. Еще в феврале 2025 года был зарегистрирован законопроект №11029, который предусматривает усиление ответственности в случае нарушения правил безопасности дорожного движения. По этому нормативному документу за использование шин, которые не соответствуют сезону, водитель может заплатить штраф в размере 1700 грн.

В этом законопроекте предлагают за повторное такое нарушение штрафовать уже на сумму от 3400 до 8500 грн и дополнительно лишать права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Придется ли платить штраф за летнюю резину

В подпункте 31.4.5 указано, что шины должны соответствовать состоянию дорожного полотна, в том числе и тогда, когда на дороге гололедица, иней или снег.

Тем не менее многие водители игнорируют переход на зимнюю резину, ведь до сих пор административной ответственности за это не предусмотрено. Но штраф за использование шин, которые находятся в ненадлежащем состоянии, есть. Его регламентируют статья 121 КУоАП и пункт 31.4.5 ПДД.

Согласно этим требованиям, резина не подходит для езды, если:

высота протектора меньше установленной допустимой. Этот показатель зависит от веса авто: до 3,5 тонны - это 1,6 мм, свыше 3,5 тонны - 1 мм. Высота протектора шины автобуса должна составлять не менее 2 мм, у мотороллера - 0,8 мм;

на резине есть порезы или другие механические повреждения. При наличии шишек или других дефектов определят, что материал находится в ненадлежащем для езды состоянии;

тип, размер, индекс нагрузки покрышек не соответствуют массе автомобиля в полной комплектации;

на одной оси установлены колеса разного типоразмера и конструкции, например, радиальные рядом с диагональными или резина с шипами и без них.

Несмотря на то, что в действующем законодательстве не указано, когда переобувать автомобиль на зиму, водители должны однозначно заменить резину, если ее протектор стерся или имеются вышеперечисленные проблемы.

За невыполнение этого требования вы заплатите штраф в размере 20-40 необлагаемых минимумов, а в случае повторного нарушения можно получить административный арест на 10 суток или лишиться права управлять авто на 3-6 месяцев.

