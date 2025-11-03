$42.080.01
3 листопада, 00:16
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 29756 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 33114 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 55348 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 55958 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 55585 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77610 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 88281 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 116114 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 106270 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників

Київ • УНН

 • 1700 перегляди

В Україні відсутні чіткі терміни заміни шин, але законопроєкт №11029 передбачає штрафи до 1700 грн за невідповідність сезону. За повторне порушення можливе позбавлення прав та штраф до 8500 грн.

Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників

"Перевзування" автомобіля напередодні настанні зимового сезону є рутинною та звичною процедурою для кожного водія. Це особливо актуально для тих, хто щоранку їздить на роботу чи у справах на своєму автомобілі. Чому важливо міняти шину під час зміни сезону та які штрафи передбачено за недотримання цієї вимоги розповідаємо в матеріалі УНН.

Чому важливо міняти гуму

Варто звернути увагу, що останніми роками водії часто не дотримуються вимог щодо заміни літньої гуми на зимову. Це пояснюється тим, що останніми роками зими в Україні не дуже холодні та сніжні. Втім, варто бути обачним, адже раптові снігопади все таки трапляються і можуть захопити зненацька навіть найдосвідченіших водіїв. Під час настання раптових морозі трапляється багато ДТП, оскільки водії ігнорують вимогу міняти гуму.

Літні шини створені для їзди по сухій або мокрій дорозі, але вони ефективні лише за високих температур. У холод вони втрачають свої властивості, тому зчеплення з дорогою, у випадку їзди на них, погіршується. Також через збільшення гальмівного шляху зростає ризик ДТП. При експлуатації при низьких температурах літні покришки швидше зношуються.

Проте через відносно теплі зими та пізнє настання холодів в Україні не всі водії дотримуються правила щодо зміни гуми. Але тут виникає проблема власної відповідальності за безпеку на дорозі. Саме тому відкладати перевзування не можна, адже можна не впоратись із керуванням на слизькій, покритій кригою або інеєм дорозі.

Термін, коли потрібно перевзуватися на зимову гуму, залежить від середньодобової температури повітря. Якщо вона опускається нижче +7 градусів, це означає, що настав час замінити покришки. Деякі водії не чекають різкого похолодання й звертаються на шиномонтаж на початку жовтня, коли ще відносно тепло. Зазвичай на зимовій гумі вони їздять до перших чисел квітня.

ДСНС попереджає про штормові пориви вітру в Карпатах: туристам радять утриматися від походів28.10.25, 15:26 • 2154 перегляди

Це досить практичний підхід із таких причин:

  • різке настання холодів не стане для вас неприємним сюрпризом. Навіть якщо за ніч трохи приморозить, ви зможете поїхати зранку куди завгодно, не хвилюючись за безпеку;
    • вам не доведеться стояти в черзі й чекати, доки інші водії перевзують свої авто;
      • до настання сезону ця послуга коштує дешевше;
        • після встановлення зимових покришок ви маєте достатньо часу, щоб звикнути їздити на них. Це особливо актуально, якщо у вас невеликий стаж водіння.

          Деякі водії не встановлюють гуму раніше, щоб уникнути її передчасного зношення. Проте за невеликого пробігу декілька тижнів, що залишились до настання потрібної середньодобової температури, не матимуть великого впливу на стан покришки. Найбільшим зношення буває за температури +20 і вище.

          Вимоги законодавства щодо термінів заміни гуми

          На сьогоднішній день в актуальних правилах дорожнього руху та в законодавстві не прописано конкретний час, умови або терміни, коли потрібно переходити із зимових шин на літні.

          Закону, який би чітко забороняв водіям їздити на літніх покришках взимку, немає. Втім, варто пам’ятати, що це не просто небезпечно, а й часто призводить до серйозних ДТП, навіть з летальними наслідками.

          Є підстави сподіватися, що вже скоро у нашій країні законодавчо визначать, коли ставити зимову гуму. Ще в лютому 2025 року було зареєстровано законопроєкт №11029, який передбачає посилення відповідальності в разі порушення правил безпеки дорожнього руху. За цим нормативним документом за використання шин, які не відповідають сезону, водій може заплатити штраф у розмірі 1700 грн.

          У цьому законопроєкті пропонують за повторне таке порушення штрафувати вже на суму від 3400 до 8500 грн і додатково позбавляти права керування транспортним засобом на термін від 3 до 6 місяців.

          Як керувати автомобілем під час дощів: українцям озвучили поради30.09.25, 15:24 • 3848 переглядiв

          Чи доведеться платити штраф за літню гуму

          У підпункті 31.4.5 вказано, що шини мають відповідати стану дорожнього полотна, у тому числі й тоді, коли на дорозі ожеледиця, іній або сніг.

          Тим не менше багато водіїв ігнорують перехід на зимову гуму, адже досі адміністративної відповідальності за це не передбачено. Але штраф за використання шин, які знаходяться в неналежному стані, є. Його регламентують стаття 121 КУпАп та пункт 31.4.5 ПДР.

          Згідно з цими вимогами, гума не підходить для їзди, якщо:

          • висота протектору менше встановленої допустимої. Цей показник залежить від ваги авто: до 3,5 тони - це 1,6 мм, понад 3,5 тони - 1 мм. Висота протектору шини автобуса має складати не менше 2 мм, у моторолера - 0,8 мм;
            • на гумі є порізи чи інші механічні пошкодження. За наявності шишок чи інших дефектів визначать, що матеріал знаходиться в неналежному для їзди стані;
              • тип, розмір, індекс навантаження покришок не відповідають масі автомобіля в повній комплектації;
                • на одній осі встановлені колеса різного типорозміру й конструкції, наприклад, радіальні поруч із діагональними або гума з шипами та без них.

                  Попри те, що в діючому законодавстві не вказано, коли перевзувати автомобіль на зиму, водії мають однозначно замінити гуму, якщо її протектор стерся або наявні перераховані вище проблеми.

                  За невиконання цієї вимоги ви заплатите штраф у розмірі 20-40 неоподаткованих мінімумів, а в разі повторного порушення можна отримати адміністративний арешт на 10 діб або втратити право керувати авто на 3-6 місяців.

                  Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27.08.25, 15:47 • 299141 перегляд

                  Павло Зінченко

