ДСНС попереджає про штормові пориви вітру в Карпатах: туристам радять утриматися від походів

29–30 жовтня у гірських районах Карпат очікується різке погіршення погодних умов. За даними ДСНС, пориви вітру сягатимуть 17–22 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпечності. Рятувальники закликають туристів і мешканців регіону бути обережними та по можливості відкласти походи в гори. Про це йдеться у повідомленні рятувальників в Телеграмі, пише УНН.

Деталі

Синоптики прогнозують, що протягом двох днів у високогір’ї Карпат спостерігатимуться сильні вітри, які можуть привзести до ускладнення руху на туристичних маршрутах.

ДСНС наголошує, що за таких умов навіть досвідчені туристи ризикують втратити орієнтир через погану видимість, а підйоми на вершини можуть бути небезпечними для життя.

ДСНС також радить встановити офіційний мобільний застосунок "Порятунок у горах", який дозволяє швидко передати сигнал тривоги та координати у випадку надзвичайної ситуації.

Жовтий рівень небезпеки є попереджувальним, однак ігнорування прогнозів часто стає причиною нещасних випадків у горах.

Діденко: Україну накриють дощі, але на півдні у середу очікується потепління