Діденко: Україну накриють дощі, але на півдні у середу очікується потепління
Київ • УНН
29 жовтня в Україні прогнозуються дощі різної інтенсивності, температура повітря коливатиметься від +7°С до +15°С. У Києві очікується невеликий дощ та близько +10°С.
29-го жовтня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, температура завтра протягом дня до +11 градусів на півночі України, та +15 градусів на південному сході. Передає УНН із посиланням на сторінку Наталії Діденко.
Деталі
Середа в Україні буде без особливих змін у погоді - вогко, хмарно, часом прояснення, дощики, тумани, прохолодно, холодно, на півдні тепло))
Маючи на увазі вже зрозумілі погодні умови протягом останніх днів, синоптикиня конкретизувала.
За словами Діденко, у південній частині завтра без істотних опадів, а температура у південній частині та на південному сході +13+15 градусів.
Натомість в інших частинах України, через діяльність атмосферних фронтів очікуються дощі різної інтенсивності, - від невеликих до помірних. Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +3+8 градусів. Протягом дня на заході та півночі України температура становитиме +7+11 градусів.
Погода у столиці
У Києві 29-го жовтня, за прогнозом Діденко, очікується невеликий дощ, поривчастий західний вітер.
Вночі +4+7 градусів, вдень у середу близько +10 градусів.
Надалі в Україні передбачається тепліша погода, додала Діденко. Вона також написала, що вдень буде до +12+17 градусів, втім у суботу "градуси трохи пригнуться до +10+12 градусів", зауважила народна синоптикиня.
Нагадаємо
На 28 жовтня прогноз був такий: по всій Україні очікується хмарна погода, у Карпатах можливий мокрий сніг.