Диденко: Украину накроют дожди, но на юге в среду ожидается потепление
Киев • УНН
29 октября в Украине прогнозируются дожди разной интенсивности, температура воздуха будет колебаться от +7°С до +15°С. В Киеве ожидается небольшой дождь и около +10°С.
29 октября в Украине ожидаются дожди различной интенсивности, температура завтра в течение дня до +11 градусов на севере Украины и +15 градусов на юго-востоке. Передает УНН со ссылкой на страницу Натальи Диденко.
Подробности
Среда в Украине будет без особых изменений в погоде - сыро, облачно, временами прояснения, дожди, туманы, прохладно, холодно, на юге тепло))
Имея в виду уже понятные погодные условия в течение последних дней, синоптик конкретизировала.
По словам Диденко, в южной части завтра без существенных осадков, а температура в южной части и на юго-востоке +13+15 градусов.
Зато в других частях Украины, из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, - от небольших до умеренных. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +3+8 градусов. В течение дня на западе и севере Украины температура составит +7+11 градусов.
Погода в столице
В Киеве 29 октября, по прогнозу Диденко, ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер.
Ночью +4+7 градусов, днем в среду около +10 градусов.
В дальнейшем в Украине предполагается более теплая погода, добавила Диденко. Она также написала, что днем будет до +12+17 градусов, впрочем в субботу "градусы немного пригнутся до +10+12 градусов", отметила народный синоптик.
Напомним
На 28 октября прогноз был таков: по всей Украине ожидается облачная погода, в Карпатах возможен мокрый снег.