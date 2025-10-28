$42.070.07
Эксклюзив
09:42 • 2466 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 6500 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 7064 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 8172 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 10842 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 21202 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 19648 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12596 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47408 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69636 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Диденко: Украину накроют дожди, но на юге в среду ожидается потепление

Киев • УНН

 • 330 просмотра

29 октября в Украине прогнозируются дожди разной интенсивности, температура воздуха будет колебаться от +7°С до +15°С. В Киеве ожидается небольшой дождь и около +10°С.

Диденко: Украину накроют дожди, но на юге в среду ожидается потепление

29 октября в Украине ожидаются дожди различной интенсивности, температура завтра в течение дня до +11 градусов на севере Украины и +15 градусов на юго-востоке. Передает УНН со ссылкой на страницу Натальи Диденко.

Подробности

Среда в Украине будет без особых изменений в погоде - сыро, облачно, временами прояснения, дожди, туманы, прохладно, холодно, на юге тепло))

- сообщила Диденко.

Имея в виду уже понятные погодные условия в течение последних дней, синоптик конкретизировала.

По словам Диденко, в южной части завтра без существенных осадков, а температура в южной части и на юго-востоке +13+15 градусов.

Зато в других частях Украины, из-за деятельности атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, - от небольших до умеренных. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +3+8 градусов. В течение дня на западе и севере Украины температура составит +7+11 градусов.

Погода в столице

В Киеве 29 октября, по прогнозу Диденко, ожидается небольшой дождь, порывистый западный ветер.

Ночью +4+7 градусов, днем в среду около +10 градусов.

- сообщила прогнозист-метеоролог.

В дальнейшем в Украине предполагается более теплая погода, добавила Диденко. Она также написала, что днем будет до +12+17 градусов, впрочем в субботу "градусы немного пригнутся до +10+12 градусов", отметила народный синоптик.

Напомним

На 28 октября прогноз был таков: по всей Украине ожидается облачная погода, в Карпатах возможен мокрый снег.

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев