В Україну йде хмарна погода, а у Карпатах очікується мокрий сніг: прогноз на 28 жовтня
Київ • УНН
28 жовтня по всій Україні очікується хмарна погода, у Карпатах можливий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від +7 до +16 градусів, з потеплінням з 30 жовтня.
У вівторок, 28 жовтня, практично по всій Україні буде хмарна погода, у Карпатах обіцяють мокрий сніг. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
На заході та півночі України західний вітер буде рвучким, часом із поривами до 15 метрів за секунду. Температура повітря в Україні становитиме +9+12 градусів, на заході +7+10, на півдні та південному сході +11+16 градусів.
У Києві у вівторок місцями невеликий дощ, місцями прояснення. Рвучкий вітер західного напрямку. Вночі +5 градусів, завтра вдень +10, +11 градусів
Вона додала, що з 30 жовтня в Україну прийде потепління.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Кривому Розі внаслідок удару блискавки виникли перебої з електропостачанням.