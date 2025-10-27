В Украину идет облачная погода, а в Карпатах ожидается мокрый снег: прогноз на 28 октября
Киев • УНН
28 октября по всей Украине ожидается облачная погода, в Карпатах возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +16 градусов, с потеплением с 30 октября.
Во вторник, 28 октября, практически по всей Украине будет облачная погода, в Карпатах обещают мокрый снег. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Украине составит +9+12 градусов, на западе +7+10, на юге и юго-востоке +11+16 градусов.
В Киеве во вторник местами небольшой дождь, местами прояснения. Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10, +11 градусов
Она добавила, что с 30 октября в Украину придет потепление.
