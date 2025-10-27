$42.000.10
Эксклюзив
12:53 • 5312 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 10747 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 17848 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 30097 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 34418 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 34782 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 33085 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 27470 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58985 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54957 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
В Украину идет облачная погода, а в Карпатах ожидается мокрый снег: прогноз на 28 октября

Киев • УНН

 • 406 просмотра

28 октября по всей Украине ожидается облачная погода, в Карпатах возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +16 градусов, с потеплением с 30 октября.

В Украину идет облачная погода, а в Карпатах ожидается мокрый снег: прогноз на 28 октября

Во вторник, 28 октября, практически по всей Украине будет облачная погода, в Карпатах обещают мокрый снег. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

На западе и севере Украины западный ветер будет порывистым, временами с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Украине составит +9+12 градусов, на западе +7+10, на юге и юго-востоке +11+16 градусов.

В Киеве во вторник местами небольшой дождь, местами прояснения. Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10, +11 градусов

 - заявила Диденко.

Она добавила, что с 30 октября в Украину придет потепление.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге в результате удара молнии возникли перебои с электроснабжением.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Социальная сеть
Отключение света
Блэкаут
Дожди в Украине
Снег в Украине
Электроэнергия
Украина
Кривой Рог
Киев