ГСЧС предупреждает о штормовых порывах ветра в Карпатах: туристам советуют воздержаться от походов

10:50 • 7406 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 18871 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 17146 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 16903 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 16132 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 14521 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 32681 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 26522 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13136 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47639 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году
28 октября, 04:09
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержки
07:51
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция
10:32
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
12:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 17449 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 18839 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 32664 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 26520 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 22715 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 32664 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
27 октября, 19:31
ГСЧС предупреждает о штормовых порывах ветра в Карпатах: туристам советуют воздержаться от походов

Киев • УНН

 • 266 просмотра

ГСЧС предупреждает о штормовых порывах ветра 17–22 м/с в Карпатах 29–30 октября, объявлен желтый уровень опасности. Туристам советуют воздержаться от походов в горы и установить приложение "Спасение в горах".

ГСЧС предупреждает о штормовых порывах ветра в Карпатах: туристам советуют воздержаться от походов

29–30 октября в горных районах Карпат ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным ГСЧС, порывы ветра будут достигать 17–22 м/с, из-за чего объявлен желтый уровень опасности. Спасатели призывают туристов и жителей региона быть осторожными и по возможности отложить походы в горы. Об этом говорится в сообщении спасателей в Телеграме, пишет УНН.

Подробности

Синоптики прогнозируют, что в течение двух дней в высокогорье Карпат будут наблюдаться сильные ветры, которые могут привести к усложнению движения на туристических маршрутах.

ГСЧС отмечает, что в таких условиях даже опытные туристы рискуют потерять ориентир из-за плохой видимости, а подъемы на вершины могут быть опасными для жизни.

ГСЧС также советует установить официальное мобильное приложение "Спасение в горах", которое позволяет быстро передать сигнал тревоги и координаты в случае чрезвычайной ситуации.

Желтый уровень опасности является предупредительным, однако игнорирование прогнозов часто становится причиной несчастных случаев в горах.

Диденко: Украину накроют дожди, но на юге в среду ожидается потепление
28.10.25, 12:01

Степан Гафтко

ОбществоПогода и окружающая среда
