ГСЧС предупреждает о штормовых порывах ветра в Карпатах: туристам советуют воздержаться от походов

29–30 октября в горных районах Карпат ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным ГСЧС, порывы ветра будут достигать 17–22 м/с, из-за чего объявлен желтый уровень опасности. Спасатели призывают туристов и жителей региона быть осторожными и по возможности отложить походы в горы. Об этом говорится в сообщении спасателей в Телеграме, пишет УНН.

Подробности

Синоптики прогнозируют, что в течение двух дней в высокогорье Карпат будут наблюдаться сильные ветры, которые могут привести к усложнению движения на туристических маршрутах.

ГСЧС отмечает, что в таких условиях даже опытные туристы рискуют потерять ориентир из-за плохой видимости, а подъемы на вершины могут быть опасными для жизни.

ГСЧС также советует установить официальное мобильное приложение "Спасение в горах", которое позволяет быстро передать сигнал тревоги и координаты в случае чрезвычайной ситуации.

Желтый уровень опасности является предупредительным, однако игнорирование прогнозов часто становится причиной несчастных случаев в горах.

