07:11
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині
Ексклюзив
06:00 • 15043 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 12958 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 16007 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 32213 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 46503 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 38700 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 23025 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 52561 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 25151 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині

Київ • УНН

 • 8284 перегляди

Своєчасна підготовка автомобіля до зимового сезону забезпечує безпеку на дорозі, а також дозволяє уникнути непередбачених витрат. Важливо замінити гуму, перевірити акумулятор, систему обігріву, склоомивач та склоочисники.

Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машині

Підготовка авто до зими вчасно робить ваші поїздки безпечними, економить час та кошти. Правда, деякі питання, пов’язані з погодними умовами взимку, все ж вирішувати доведеться. УНН розповідає, як доглядати за автомобілем взимку, та що варто возити з собою. 

Підготовка авто до зими

Не дивлячись на те, що зима останнім часом в Україні є не настільки сувовою, проте ця пора року стає серйозним випробуванням для будь-якого автомобіля та його власника. Коливання температур, висока вологість, морози, слизька дорога, хімічні речовини на ній - все це погіршує стан автомобіля та якість їзди. Правильно спорядивши машину до зими, ви зможете уникнути неприємних наслідків.

Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз28.10.25, 10:00 • 18068 переглядiв

Коли потрібно перевзувати авто на зиму

"Перевзування" автомобіля напередодні настанні зимового сезону є рутинною та звичною процедурою для кожного водія. Це особливо актуально для тих, хто щоранку їздить на роботу чи у справах на своєму автомобілі.

Варто звернути увагу, що останніми роками водії часто не дотримуються вимог щодо заміни літньої гуми на зимову. Це пояснюється тим, що останніми роками зими в Україні не дуже холодні та сніжні. Втім, варто бути обачним, адже раптові снігопади все таки трапляються і можуть захопити зненацька навіть найдосвідченіших водіїв. Під час настання раптових морозі трапляється багато ДТП, оскільки водії ігнорують вимогу міняти гуму.

Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові. Відповідно до правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів, які мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм. Для автомобіліва вагою понад понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.

Проте існує негласне правило, за яким літню гуму міняти на зимню в так званий п’яти градусний режим - від +5 градусів до +10, адже літні шини на морозі дубіють і перетворюються в слизьку пластмасу. 

Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників03.11.25, 09:42 • 49825 переглядiв

Як доглядати за акумулятором і системами авто взимку

Взимку акумулятор зазнає підвищеного навантаження, адже в морози автомобіль складніше заводити. Якщо збігає термін служби акумулятора, краще замінити його заздалегідь, восени. Зауважте, що звичайно він працює від 3 до 5 років. Якщо ви лише нещодавно його замінили, то варто перевірити рівень рідини в ньому, оглянути клеми на наявність корозії, та за можливості очистити. 

Також варто перевірити систему обігрівання, адже їздити з непрацюючою пічкою в мороз вкрай неприємно. Навіть якщо температура знизилася незначно, поламаний обігрівач створює багато незручностей. Неспроможність обдути лобове скло теплим повітрям призводить до його запотівання, що вкрай небезпечно, оскільки погіршує огляд. 

Ще треба замінити склоомивач з літнього на зимовий, адже літній омивач, або звичайна вода, яку часто заливають автовласники для очищення скла, може замерзнути, що призведе до втрати бачка омивача, адже він може лопнути. 

Окрім того, ще одна запорука гарного огляду взимку - справні склоочисники. Щітки в них гумові, а тому з часом тріскаються, стираються і погано виконують свою роботу. Тому підготовка авто до зими завжди передбачає оцінку стану склоочисників, рекомендується міняти щітки щороку, а краще - кожні півроку. 

Акумулятор для електромобілів VarEVolt, що заряджається за 18 секунд, запустять у серійне виробництво16.06.25, 17:13 • 3662 перегляди

Як уникнути примерзання дверей і замків

Для того, щоб в мінусову температуру ви змогли нормально потрапити до власної автівки, необхідно уникати примерзання дверних ущільнювачів. Для цього можна використовувати силіконовий спрей, гель або спеціальний силіконовий олівець, які створюють водовідштовхувальний шар і запобігає примерзанню. 

Також регулярно очищайте ущільнювачі від снігу, льоду та бруду з дверних рам, адже руд утримує вологу, яка потім замерзає. 

Що повинно бути в автомобілі взимку

Окрім традиційного набору - аптечка, вогнегасник, набір інструментів, трос - взимку варто мати з собою щітку для очищення снігу, пускові дроти для "прикурювання" акумулятора (в народі "крокодили"), якщо він "сів", лопату на випадок сильного снігопаду, коли авто треба відкопувати.

Патрульна поліція попереджає: хто може ховатися у вашому авто взимку13.01.25, 03:16 • 57158 переглядiв

Павло Башинський

Лайфхаки
