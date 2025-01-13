Патрульна поліція попереджає: хто може ховатися у вашому авто взимку

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Поліція закликає водіїв перевіряти автомобілі перед запуском двигуна взимку через безпритульних тварин. Коти можуть ховатися під кузовом, у моторному відсіку та інших місцях авто.

У зимову пору закликаємо водіїв перевіряти авто перед поїздкою. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.

Деталі

З настанням холодів безпритульні тварини часто шукають затишні та теплі місця для укриття. Одним із таких прихистків стають автомобілі. Щоб уникнути трагічних випадків, водіям варто дотримуватись кількох простих правил. 

Коти можуть ховатися у найрізноманітніших місцях: під кузовом авто, у моторному відсіку, під колесними арками чи навіть у вихлопній трубі. Перед запуском двигуна важливо переконатися, що в жодному з цих місць немає тварин. 

Для цього рекомендується постукати по капоту, оглянути місця можливого укриття, а також прислухатися до звуків з-під машини. Важливо діяти обережно, адже налякані тварини можуть ховатися ще глибше. 

Такі нескладні заходи допоможуть уберегти життя чотирилапих, які особливо потребують нашої уваги у зимовий період.

Бережіть себе та природу довкола!   

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКиїв
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