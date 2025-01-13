Патрульная полиция предупреждает: кто может прятаться в вашем авто зимой

В зимнее время призываем водителей проверять авто перед поездкой. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

С наступлением холодов бездомные животные часто ищут уютные и теплые места для укрытия. Одним из таких убежищ становятся автомобили. Чтобы избежать трагических случаев, водителям следует придерживаться нескольких простых правил.

Коты могут прятаться в самых разных местах: под кузовом авто, в моторном отсеке, под колесными арками или даже в выхлопной трубе. Перед запуском двигателя важно убедиться, что ни в одном из этих мест нет животных.

Для этого рекомендуется постучать по капоту, осмотреть места возможного укрытия, а также прислушаться к звукам из-под машины. Важно действовать осторожно, ведь напуганные животные могут прятаться еще глубже.

Такие несложные меры помогут уберечь жизнь четвероногих, которые особенно нуждаются в нашем внимании в зимний период.

Берегите себя и природу вокруг!

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