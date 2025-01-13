Патрульная полиция предупреждает: кто может прятаться в вашем авто зимой
Киев • УНН
Полиция призывает водителей проверять автомобили перед запуском двигателя зимой из-за бездомных животных. Коты могут прятаться под кузовом, в моторном отсеке и других местах авто.
В зимнее время призываем водителей проверять авто перед поездкой. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
С наступлением холодов бездомные животные часто ищут уютные и теплые места для укрытия. Одним из таких убежищ становятся автомобили. Чтобы избежать трагических случаев, водителям следует придерживаться нескольких простых правил.
Коты могут прятаться в самых разных местах: под кузовом авто, в моторном отсеке, под колесными арками или даже в выхлопной трубе. Перед запуском двигателя важно убедиться, что ни в одном из этих мест нет животных.
Для этого рекомендуется постучать по капоту, осмотреть места возможного укрытия, а также прислушаться к звукам из-под машины. Важно действовать осторожно, ведь напуганные животные могут прятаться еще глубже.
Такие несложные меры помогут уберечь жизнь четвероногих, которые особенно нуждаются в нашем внимании в зимний период.
Берегите себя и природу вокруг!
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