Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз

В Украине окончательно закрепилась осенняя погода с дождями и холодами. Украинцам приходится доставать из своих шкафов осенние куртки, а на улицу выходить в шапке. Когда же ожидать первый снег, а также какой погода будет зимой - рассказываем в материале УНН.

Погода зимой в Украине

На зиму сезонный прогноз будет только в конце ноября, с показателями тенденций, месячных температур. Расчеты, которые есть на сегодня: наши специалисты отмечали, что ожидаются все три зимних месяца в пределах нормы, от 0 до -6 градусов в зависимости от региона. Но эта информация постоянно уточняется. Месяц назад ноябрь тоже ожидали в пределах нормы, а сейчас видим, что несколько выше нормы может быть - рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптик пояснила, что для выяснения среднемесячной температуры происходит расчет, а затем сравнение с предыдущим климатическим периодом. Сейчас такой анализ демонстрирует тенденцию к повышению температуры выше климатической нормы.

"Для каждого месяца рассчитывается среднемесячная температура и она сравнивается с другими значениями в течение последних тридцати лет климатического периода. Сейчас климатический период у нас длится с 1990 года по 2020. В соответствии с этими 30 годами сравнивается значение температур. И вот сейчас норма, принятая несколько лет назад, она уже несколько повышена, но все равно в ноябре, да и во все предыдущие месяцы этого года все немного выше нормы", - рассказала синоптик.

Наталья Птуха сообщила, что в разных регионах температура воздуха может отходить от нормы, однако в целом делать какие-то конкретные прогнозы именно по зиме еще рано.

"Могут быть изменения по регионам, страна у нас большая. То в разных регионах могут быть и близкие к норме, или же какие-то декады ниже нормы, но общие тенденции сохраняются в положительном направлении. То есть, есть основания ожидать, что зимой также будет несколько теплее. Но в целом о зиме рано говорить – те расчеты, которые есть, еще могут измениться", - сказала Птуха.

Когда выпадет снег

Наталья Птуха также добавила, что последние годы в Украине неустойчивый снежный покров. Ранее его фиксировали уже с начала ноября. Однако сейчас это эпизодическое явление.

Последние годы у нас неустойчивый снежный покров. Такое понятие вообще постепенно исчезает. Раньше в ноябре был снежный покров и примерно в марте он исчезал. Сейчас снежный покров эпизодический, он может просто растаять посреди зимы. Определенное время его не будет, а потом снова образуется – это стандартная ситуация с учетом последнего десятилетия. Это то, что фиксируют климатологи - добавила Птуха.

Погода в ноябре

"По расчетам мировых центров, а также наших специалистов, то ноябрь ожидается немного выше климатической нормы, ориентировочно на полтора градуса, особенно в первой декаде это будет ощущаться. По западным областям есть такие моменты, что может быть несколько выше значение температуры по отношению к климатической норме. В восточных областях во второй декаде ноября все будет возвращаться к норме, но чтобы ниже нормы – то таких расчетов нет. Мировые центры таких прогнозов не дают, наши специалисты также", - пояснила Птуха.

По словам Птухи, в ноябре можно ожидать повышения температурного фона. Особенно это касается южных областей и Закарпатья.

"Даже более практические расчеты, которые есть в начале ноября, то видим, что повышается температурный фон. Если говорить о начале, первые дни, то там температура будет в ночные часы 3-9 градусов тепла, а в дневные часы 10-16 градусов тепла. Только 1 ноября в восточных и северо-восточных областях там ночью 0-6 тепла, а днем 6-12 тепла. На Закарпатье и юге страны вообще будет несколько теплее – 6-11 ночь, а днем 13-18 градусов. Так будет завершаться октябрь и с таким температурным фоном переходить в ноябрь", - подытожила синоптик.

Напоследок синоптик подчеркнула, что давать надежные прогнозы можно только на ближайшие 5 дней, максимум две недели.

"Сейчас никто не скажет, будет зимой тепло или холодно. Тенденции есть, но по ним никто в мире не прогнозирует. Реальные прогнозы, которые закладываются в планы граждан – это 5-7 суток. Далее все может резко измениться. Есть расчеты на 10 суток, на две недели, но они меняются, каждые шесть часов обновляются. На них абсолютно бессмысленно полагаться с конкретными значениями и территориями где, что и как может быть", - подытожила Наталья Птуха.

