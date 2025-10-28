$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2774 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10338 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11895 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 9992 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45904 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68932 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84188 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65207 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66873 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.8м/с
66%
741мм
Популярные новости
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США27 октября, 23:01 • 10782 просмотра
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета27 октября, 23:30 • 9326 просмотра
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации28 октября, 00:03 • 7494 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 16823 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 13631 просмотра
публикации
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10340 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 11896 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 55833 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 57299 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 2222 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 10338 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 30108 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 64180 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 77565 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Пистолет
Фокс Ньюс

Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз

Киев • УНН

 • 2766 просмотра

Синоптик Наталья Птуха сообщила, что зимние месяцы в Украине ожидаются в пределах нормы, от 0 до -6 градусов, но эта информация постоянно уточняется. Снежный покров остается неустойчивым, а ноябрь будет теплее нормы.

Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз

В Украине окончательно закрепилась осенняя погода с дождями и холодами. Украинцам приходится доставать из своих шкафов осенние куртки, а на улицу выходить в шапке. Когда же ожидать первый снег, а также какой погода будет зимой - рассказываем в материале УНН.

Погода зимой в Украине

На зиму сезонный прогноз будет только в конце ноября, с показателями тенденций, месячных температур. Расчеты, которые есть на сегодня: наши специалисты отмечали, что ожидаются все три зимних месяца в пределах нормы, от 0 до -6 градусов в зависимости от региона. Но эта информация постоянно уточняется. Месяц назад ноябрь тоже ожидали в пределах нормы, а сейчас видим, что несколько выше нормы может быть

- рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптик пояснила, что для выяснения среднемесячной температуры происходит расчет, а затем сравнение с предыдущим климатическим периодом. Сейчас такой анализ демонстрирует тенденцию к повышению температуры выше климатической нормы.

"Для каждого месяца рассчитывается среднемесячная температура и она сравнивается с другими значениями в течение последних тридцати лет климатического периода. Сейчас климатический период у нас длится с 1990 года по 2020. В соответствии с этими 30 годами сравнивается значение температур. И вот сейчас норма, принятая несколько лет назад, она уже несколько повышена, но все равно в ноябре, да и во все предыдущие месяцы этого года все немного выше нормы", - рассказала синоптик.

Почти 900 человек были эвакуированы с Эвереста после сильной снежной бури08.10.25, 11:42 • 2991 просмотр

Наталья Птуха сообщила, что в разных регионах температура воздуха может отходить от нормы, однако в целом делать какие-то конкретные прогнозы именно по зиме еще рано.

"Могут быть изменения по регионам, страна у нас большая. То в разных регионах могут быть и близкие к норме, или же какие-то декады ниже нормы, но общие тенденции сохраняются в положительном направлении. То есть, есть основания ожидать, что зимой также будет несколько теплее. Но в целом о зиме рано говорить – те расчеты, которые есть, еще могут измениться", - сказала Птуха.

Когда выпадет снег

Наталья Птуха также добавила, что последние годы в Украине неустойчивый снежный покров. Ранее его фиксировали уже с начала ноября. Однако сейчас это эпизодическое явление.

Последние годы у нас неустойчивый снежный покров. Такое понятие вообще постепенно исчезает. Раньше в ноябре был снежный покров и примерно в марте он исчезал. Сейчас снежный покров эпизодический, он может просто растаять посреди зимы. Определенное время его не будет, а потом снова образуется – это стандартная ситуация с учетом последнего десятилетия. Это то, что фиксируют климатологи

- добавила Птуха.

Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено16.10.25, 10:53 • 183419 просмотров

Погода в ноябре

"По расчетам мировых центров, а также наших специалистов, то ноябрь ожидается немного выше климатической нормы, ориентировочно на полтора градуса, особенно в первой декаде это будет ощущаться. По западным областям есть такие моменты, что может быть несколько выше значение температуры по отношению к климатической норме. В восточных областях во второй декаде ноября все будет возвращаться к норме, но чтобы ниже нормы – то таких расчетов нет. Мировые центры таких прогнозов не дают, наши специалисты также", - пояснила Птуха.

По словам Птухи, в ноябре можно ожидать повышения температурного фона. Особенно это касается южных областей и Закарпатья.

"Даже более практические расчеты, которые есть в начале ноября, то видим, что повышается температурный фон. Если говорить о начале, первые дни, то там температура будет в ночные часы 3-9 градусов тепла, а в дневные часы 10-16 градусов тепла. Только 1 ноября в восточных и северо-восточных областях там ночью 0-6 тепла, а днем 6-12 тепла. На Закарпатье и юге страны вообще будет несколько теплее – 6-11 ночь, а днем 13-18 градусов. Так будет завершаться октябрь и с таким температурным фоном переходить в ноябрь", - подытожила синоптик.

Напоследок синоптик подчеркнула, что давать надежные прогнозы можно только на ближайшие 5 дней, максимум две недели.

"Сейчас никто не скажет, будет зимой тепло или холодно. Тенденции есть, но по ним никто в мире не прогнозирует. Реальные прогнозы, которые закладываются в планы граждан – это 5-7 суток. Далее все может резко измениться. Есть расчеты на 10 суток, на две недели, но они меняются, каждые шесть часов обновляются. На них абсолютно бессмысленно полагаться с конкретными значениями и территориями где, что и как может быть", - подытожила Наталья Птуха.

На Западную Европу надвигается "метеобомба": в Германии ожидают порывы ветра до 160 км/ч23.10.25, 17:08 • 3497 просмотров

Павел Зинченко

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина