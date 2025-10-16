Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено

Не стоит бить тревогу, если вы заметили аиста, который не улетел на юг. В комментарии заместитель директора по научной работе Каневского заповедника, профессор биологических наук Виталий Грищенко призвал не спешить ловить или "спасать" таких птиц. Орнитолог советует сначала понаблюдать за птицей - вполне возможно, она здорова и справится сама. А вот в случае травмы помочь можно. Как это сделать правильно, пишет УНН.

Что такое миграция птиц и в чем ее опасность

По словам орнитолога, миграция птиц – это не просто "путешествие", а тяжелый и опасный путь, который достигает тысяч километров. К сожалению, не все взрослые птицы способны его преодолеть, а молодым вернуться из такого путешествия живыми и невредимыми – еще труднее.

Миграция на тысячи километров - это довольно тяжелый и опасный процесс, и далеко не все оттуда возвращаются. Если, скажем, смертность взрослых аистов составляет для восточной части Европы (по данным кольцевания) около 15% в год, то для молодых птиц смертность значительно выше - возвращается где-то 30-40% не более - говорит специалист.

Профессор подчеркнул, что несмотря на то, что большинство людей воспринимает тот факт, что некоторые птицы решили остаться зимовать в Украине как трагедию, "еще неизвестно, кто будет в лучшем состоянии: тот, кто остался, или тот, кто куда-то улетел". Ведь обычно птицы направляются на юг в Африку и на Ближний Восток, и эти маршруты несут в себе кучу угроз: от хищников до людей и природных невзгод, например, в виде бурь.

"По данным орнитологов Украинского общества охраны птиц, за последние 10 лет количество зимующих аистов выросло с единичных случаев до сотен особей. Хотя, например, в Испании оседлые аисты - это уже привычное явление", - добавляет член ОО "Эколтава" Роман Гежа.

Грищенко отмечает, что причины, по которым птицы остаются в Украине – разные, но это не всегда означает, что таких птиц нужно "спасать".

"Сесть за компьютер заставили сообщения в Фейсбуке с призывами спасать аистов, которые почему-то не улетели….посмотрите на карту. Аистов у нас можно увидеть не только поздней осенью, но и посреди зимы. И не только на юге, но и в Полесье. А потому не спешите "спасать" все, что видите", - говорится в сообщении Грищенко на Facebook.

"Есть птицы, которые вообще имеют тенденцию оставаться зимовать в родных краях. То есть они уже привыкли...Иногда целые группы остаются. Для них наиболее важно это, чтобы было достаточное количество пищи. Когда пищи хватает, то они могут выдерживать даже довольно сильные морозы. Вот известная информация из литературных научных источников: до -20° они переносят без какого-либо вреда для здоровья", – подчеркнул орнитолог.

И это при том, что сейчас в Украине такие морозы зимой бывают редко и не во всех областях.

Достаточное количество пищи – залог успешной зимовки

Они (аисты – ред.) раньше могли пользоваться различными незамерзшими участками, для выхода источников или возле предприятий... бывает там, где сбрасывают подогретые воды, вот скажем, как трипольская ТЭС. Там вдоль берега на Каневском водохранилище остается открытая вода, потому что идет и подогретая. Аисты нашли фактически неисчерпаемый источник питания - пояснил специалист.

Также он добавил, что оставшиеся птицы нередко осваивают свалки возле больших городов, ведь там они могут найти пропитание в зимний период.

"Это, как ни странно, и звучит не очень эстетично и романтично, но - свалки возле больших городов. Они там находят неограниченное количество пищи. И вот, скажем, возле Киева самая большая в Украине свалка, там в селе Подгорцы. Так там буквально каждый год по крайней мере несколько аистов живут", - добавил он.

Также специалист добавил, что такие же случаи фиксировали и на Ровенщине. Кроме этого, в случае плюсовой температуры зимой и в случае отсутствия снега, птицы могут находить пищу в полях, охотясь на мышей. А именно достаточное количество пищи – залог успешной зимовки.

Можно ли подкармливать таких птиц и как им помочь

Что касается подкормки этих птиц, орнитолог посоветовал подходить к этому вопросу разумно и осторожно.

"Подкормку теоретически можно организовать, но птица должна понять, что это для нее, потому что вороны или грачи налетят быстрее, чем аист. Ну и кроме того, надо приучать к подкормке в каком-то безопасном месте, потому что он туда будет прилетать, а, скажем, ударили сильные морозы? Так бы он куда-то отлетел южнее, а так он держится места подкормки. Мы отвечаем за тех, кого приручили. Это как раз тот случай", - говорит профессор.

К тому же Грищенко подчеркнул, что подкормка должна быть "адекватной".

"Это какие-то мясные отходы, скажем, куриные шейки, которые покупают котам, собакам там, что-то подобное. Рыба мелкая. Надо иметь в виду, что аист глотает пищу целиком. Если рыба больше, то лучше ее порезать на куски. Если есть возможность, ну, скажем, поймать мышь, можно ему дать, он охотно такое ест", - рассказывает орнитолог, добавляя, что некоторые птицы, которые поселились в каких-то местах и приучились к "подачкам" от людей в виде той пищи, которую им есть непривычно.

"И еще хорошо, когда ему дают что-то адекватное, а когда дают там колбасу или печенье - это для птицы может быть тоже проблемой, потому что нарушается нормальное пищеварение, они не способны такое нормально переваривать", - отметил орнитолог.

В случае, если аист не улетел на юг и остался зимовать и/или пришел к людям, профессор советует сначала понаблюдать за поведением птицы, прежде чем делать выводы, нужна ли ему ваша помощь.

Прежде всего, если аист живет в природе, то лучше его не трогать, потому что, очень много сердобольных людей: "Ах, аист остался, давайте его поймаем, куда-то поместим". Ну, это не домашняя курица, которая побежит к вам, как вы только поманите. Его поймать, если он в нормальном состоянии, не травмирован, не болен, нелегко. И гоняясь за ним, можно как раз его загнать в провода куда-то, где он сломает крылья или ногу, тогда уже ему будет несладко. В лучшем случае, он останется постоянным клиентом какого-то там приюта для птиц, а в худшем - просто зарежут. Поэтому, если с ним все нормально, то лучше не трогать его - подчеркивает специалист.

Роман Гежа, член ГО "Эколтава" добавил, что если же птица травмирована или обессилена, "ее можно временно приютить в помещении с температурой +10 +15°C (важно, чтобы не было жарко). Подойдет сарай с подстилкой из соломы или сена".

"Кормить можно сырой рыбой без костей - это лучше всего. Также подойдет мелко нарезанное мясо, отварное яйцо. Вода - обязательно, но не ледяная", - подчеркивает Гежа.

Еду вроде хлеба, каши, картофеля птице лучше не давать, такой рацион для нее не характерен.

