В Киевском зоопарке создан "птичий рай" для водоплавающих видов

В Киевском зоопарке открыли новый авиарий – большой вольер для птиц. Там обитают жители водно-болотных угодий: колпица, ибис священный, аист чёрный и журавль венценосный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Как отметили в КГГА, новое жилище расположено среди живых кустов, зелёной травы и стволов деревьев на площади более 260 кв. м.

Здесь есть всё необходимое для комфорта птиц, включая:

несколько видов грунтов;

2 бассейна с фонтанами;

удобные кормушки;

поилки.

Пернатые на свежем воздухе с удовольствием принимают солнечные и водные ванны, общаются в группах и лакомятся полезными птичьими вкусностями – заявили в КГГА.

Увидеть новый авиарий можно в Нижнем парке КиевЗоо. Пребывание на территории – до 18:30.

Билетные кассы Киевского Зоопарка работают:

в понедельник – с 12:00 до 17:00;

со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киевском зоопарке два десятка розовых фламинго переехали ближе к зелени.