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В Киевском зоопарке создан "птичий рай" для водоплавающих видов

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Киевский зоопарк открыл новый авиарий площадью более 260 кв. м для обитателей водно-болотных угодий: колпиц, ибисов священных, черных аистов и венценосных журавлей. Новый вольер имеет все удобства, включая грунты, бассейны с фонтанами, кормушки и поилки.

В Киевском зоопарке создан "птичий рай" для водоплавающих видов

В Киевском зоопарке открыли новый авиарий – большой вольер для птиц. Там обитают жители водно-болотных угодий: колпица, ибис священный, аист чёрный и журавль венценосный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Как отметили в КГГА, новое жилище расположено среди живых кустов, зелёной травы и стволов деревьев на площади более 260 кв. м.

Здесь есть всё необходимое для комфорта птиц, включая:

  • несколько видов грунтов;
    • 2 бассейна с фонтанами;
      • удобные кормушки;
        • поилки.

          Пернатые на свежем воздухе с удовольствием принимают солнечные и водные ванны, общаются в группах и лакомятся полезными птичьими вкусностями

          – заявили в КГГА.

          Увидеть новый авиарий можно в Нижнем парке КиевЗоо. Пребывание на территории – до 18:30.

          Билетные кассы Киевского Зоопарка работают:

          • в понедельник – с 12:00 до 17:00;
            • со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00.

              Напомним

              Ранее УНН сообщал, что в Киевском зоопарке два десятка розовых фламинго переехали ближе к зелени.

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              ОбществоКиев
              Киевская городская государственная администрация
              Киев
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