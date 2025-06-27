В Киевском зоопарке создан "птичий рай" для водоплавающих видов
Киев • УНН
Киевский зоопарк открыл новый авиарий площадью более 260 кв. м для обитателей водно-болотных угодий: колпиц, ибисов священных, черных аистов и венценосных журавлей. Новый вольер имеет все удобства, включая грунты, бассейны с фонтанами, кормушки и поилки.
В Киевском зоопарке открыли новый авиарий – большой вольер для птиц. Там обитают жители водно-болотных угодий: колпица, ибис священный, аист чёрный и журавль венценосный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Детали
Как отметили в КГГА, новое жилище расположено среди живых кустов, зелёной травы и стволов деревьев на площади более 260 кв. м.
Здесь есть всё необходимое для комфорта птиц, включая:
- несколько видов грунтов;
- 2 бассейна с фонтанами;
- удобные кормушки;
- поилки.
Пернатые на свежем воздухе с удовольствием принимают солнечные и водные ванны, общаются в группах и лакомятся полезными птичьими вкусностями
Увидеть новый авиарий можно в Нижнем парке КиевЗоо. Пребывание на территории – до 18:30.
Билетные кассы Киевского Зоопарка работают:
- в понедельник – с 12:00 до 17:00;
- со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Киевском зоопарке два десятка розовых фламинго переехали ближе к зелени.