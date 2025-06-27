У Київському зоопарку створено "пташиний рай" для водоплавних видів
Київ • УНН
Київський зоопарк відкрив новий авіарій площею понад 260 кв. м для мешканців водно-болотних угідь: косарів, ібісів священних, чорних лелек та вінценосних журавлів. Новий вольєр має всі зручності, включаючи ґрунти, басейни з фонтанами, годівниці та поїлки.
У Київському зоопарку відкрили новий авіарій – великий вол’єр для птахів. Там живуть живуть мешканці водно-болотних угідь: косар, ібіс священний, лелека чорний та журавель вінценосний. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Як зазначили у КМДА, нова оселя розташована серед живих кущів, зеленої трави та стовбурів дерев на площі понад 260 кв. м.
Тут є все необхідне для комфорту птахів, включаючи:
- кілька видів ґрунтів;
- 2 басейни з водограями;
- зручні годівнички;
- напувалки.
Пернаті на свіжому повітрі із задоволенням приймають сонячні та водяні ванни, спілкуються у групах і ласують корисними пташиними смаколиками
Побачити новий авіарій можна в Нижньому парку КиївЗоо. Перебування на території – до 18:30.
Квиткові каси Київського Зоопарку працюють:
- у понеділок – з 12:00 до 17:00;
- з вівторка по неділю – з 10:00 до 17:00.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Київському зоопарку два десятки рожевих фламінго переїхали ближче до зелені.