У Київському зоопарку створено "пташиний рай" для водоплавних видів

У Київському зоопарку відкрили новий авіарій – великий вол’єр для птахів. Там живуть живуть мешканці водно-болотних угідь: косар, ібіс священний, лелека чорний та журавель вінценосний. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Як зазначили у КМДА, нова оселя розташована серед живих кущів, зеленої трави та стовбурів дерев на площі понад 260 кв. м.

Тут є все необхідне для комфорту птахів, включаючи:

кілька видів ґрунтів;

2 басейни з водограями;

зручні годівнички;

напувалки.

Пернаті на свіжому повітрі із задоволенням приймають сонячні та водяні ванни, спілкуються у групах і ласують корисними пташиними смаколиками – заявили в КМДА.

Побачити новий авіарій можна в Нижньому парку КиївЗоо. Перебування на території – до 18:30.

Квиткові каси Київського Зоопарку працюють:

у понеділок – з 12:00 до 17:00;

з вівторка по неділю – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Київському зоопарку два десятки рожевих фламінго переїхали ближче до зелені.