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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У Київському зоопарку створено "пташиний рай" для водоплавних видів

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Київський зоопарк відкрив новий авіарій площею понад 260 кв. м для мешканців водно-болотних угідь: косарів, ібісів священних, чорних лелек та вінценосних журавлів. Новий вольєр має всі зручності, включаючи ґрунти, басейни з фонтанами, годівниці та поїлки.

У Київському зоопарку створено "пташиний рай" для водоплавних видів

У Київському зоопарку відкрили новий авіарій – великий вол’єр для птахів. Там живуть живуть мешканці водно-болотних угідь: косар, ібіс священний, лелека чорний та журавель вінценосний. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Як зазначили у КМДА, нова оселя розташована серед живих кущів, зеленої трави та стовбурів дерев на площі понад 260 кв. м.

Тут є все необхідне для комфорту птахів, включаючи:

  • кілька видів ґрунтів;
    • 2 басейни з водограями;
      • зручні годівнички;
        • напувалки.

          Пернаті на свіжому повітрі із задоволенням приймають сонячні та водяні ванни, спілкуються у групах і ласують корисними пташиними смаколиками

          – заявили в КМДА.

          Побачити новий авіарій можна в Нижньому парку КиївЗоо. Перебування на території – до 18:30.

          Квиткові каси Київського Зоопарку працюють:

          • у понеділок – з 12:00 до 17:00;
            • з вівторка по неділю – з 10:00 до 17:00.

              Нагадаємо

              Раніше УНН повідомляв, що у Київському зоопарку два десятки рожевих фламінго переїхали ближче до зелені.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

              СуспільствоКиїв
              Київська міська державна адміністрація
              Київ
              Tesla
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