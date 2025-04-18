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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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Рожеві фламінго повернулися на літні озера у Київському зоопарку

Київ • УНН

 • 5722 перегляди

Два десятки рожевих фламінго переїхали у Київському зоопарку ближче до зелені. Для птахів створили умови, наближені до природних, з газонами, пляжами та місцями для гніздування.

Рожеві фламінго повернулися на літні озера у Київському зоопарку

Найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго облаштувалась у комфортних зонах з трав’яними газонами, кущами та піщано-глиняними пляжами.

Передає УНН із посиланням на сторінку КП "Київський зоопарк".

Деталі

Два десятки рожевих фламінго переїхали ближче до весняної зелені у парку Київзоо. Співробітники зоопарку облаштували для "яскравих" представників української фауни нові зони комфорту:

це - спеціальні трав’яні газони;

а також кущі та піщано-глиняні пляжі;

облаштовано нові гніздувальні ділянки.

Для комфорту птахів ми намагались максимально відтворити природні умови чорноморських лиманів – із каламутною водою, у намулі якого фламінго так полюбляють відловлювати планктон та береговою глинястою багнюкою, з якої ці ефектні птахи облаштовують гнізда.

- передають представники зоопарку.

За тиждень світ відзначатиме Міжнародний день фламінго (International Flamingo Day). Найбільша в Україні зоопарківська зграя рожевих фламінго відзначатиме своє сезонне переселення запальними весняними танцями.

Серед "фірмових" рухів – запальне тупцювання у каламуті води з розмахуванням крилами а також одночасні для всієї зграї ритмічні оберти та рухи шиї голови.

Фахівці київського зоопарку готуватимуть для фламінго особливу корисну для них "Чорноморську мішанку", що складається з м’ясо-рибного фаршу, рачків дафнії, гамарусу, меленого листя кульбаби та салату, мукою зернових та вітамінно-мінеральними добавками.

Харчувався тарганами і птахами: в Еквадорі знайшли рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому16.03.25, 12:26 • 21291 перегляд

Також Київзоо повідомили, що пташині острови КиївЗоо поповнилися індиками, павичами звичайними та павичами білими.

Розклад

Зоопарк працює до 17:00, перебування на території – до 18:30. Час роботи квиткових кас: понеділок – з 12:00 до 17:00, вівторок – неділя – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо

УНН восени 2024 року повідомляв, що 20 рожевих фламінго з Київського зоопарку перебирались до зимової резиденції з басейном та пляжем.

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