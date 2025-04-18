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Financial Times

Розовые фламинго вернулись на летние озера в Киевском зоопарке

Киев • УНН

 • 4692 просмотра

Два десятка розовых фламинго переехали в Киевском зоопарке ближе к зелени. Для птиц создали условия, приближенные к естественным, с газонами, пляжами и местами для гнездования.

Розовые фламинго вернулись на летние озера в Киевском зоопарке

Крупнейшая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго обустроилась в комфортных зонах с травяными газонами, кустарниками и песчано-глиняными пляжами.

Передает УНН со ссылкой на страницу КП "Киевский зоопарк".

Детали

Два десятка розовых фламинго переехали ближе к весенней зелени в парке Киевзоо. Сотрудники зоопарка обустроили для "ярких" представителей украинской фауны новые зоны комфорта:

это - специальные травяные газоны;

а также кустарники и песчано-глиняные пляжи;

обустроены новые гнездовые участки.

Для комфорта птиц мы пытались максимально воссоздать природные условия черноморских лиманов – с мутной водой, в иле которого фламинго так любят отлавливать планктон и береговой глинистой грязью, из которой эти эффектные птицы обустраивают гнезда.

- передают представители зоопарка.

Через неделю мир будет отмечать Международный день фламинго (International Flamingo Day). Крупнейшая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго будет отмечать свое сезонное переселение зажигательными весенними танцами.

Среди "фирменных" движений – зажигательное притоптывание в мути воды с размахиванием крыльями, а также одновременные для всей стаи ритмичные обороты и движения шеи головы.

Специалисты киевского зоопарка будут готовить для фламинго особую полезную для них "Черноморскую мешанку", состоящую из мясо-рыбного фарша, рачков дафнии, гамаруса, молотых листьев одуванчика и салата, мукой зерновых и витаминно-минеральными добавками.

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Также Киевзоо сообщили, что птичьи острова КиевЗоо пополнились индейками, павлинами обычными и павлинами белыми.

Расписание

Зоопарк работает до 17:00, пребывание на территории – до 18:30. Время работы билетных касс: понедельник – с 12:00 до 17:00, вторник – воскресенье – с 10:00 до 17:00.

Напомним

УНН осенью 2024 года сообщал, что 20 розовых фламинго из Киевского зоопарка перебирались в зимнюю резиденцию с бассейном и пляжем.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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