Розовые фламинго вернулись на летние озера в Киевском зоопарке

Два десятка розовых фламинго переехали в Киевском зоопарке ближе к зелени. Для птиц создали условия, приближенные к естественным, с газонами, пляжами и местами для гнездования.

Крупнейшая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго обустроилась в комфортных зонах с травяными газонами, кустарниками и песчано-глиняными пляжами. Передает УНН со ссылкой на страницу КП "Киевский зоопарк". Детали Два десятка розовых фламинго переехали ближе к весенней зелени в парке Киевзоо. Сотрудники зоопарка обустроили для "ярких" представителей украинской фауны новые зоны комфорта: это - специальные травяные газоны; а также кустарники и песчано-глиняные пляжи; обустроены новые гнездовые участки.

Для комфорта птиц мы пытались максимально воссоздать природные условия черноморских лиманов – с мутной водой, в иле которого фламинго так любят отлавливать планктон и береговой глинистой грязью, из которой эти эффектные птицы обустраивают гнезда. - передают представители зоопарка.

Через неделю мир будет отмечать Международный день фламинго (International Flamingo Day). Крупнейшая в Украине зоопарковская стая розовых фламинго будет отмечать свое сезонное переселение зажигательными весенними танцами.

Среди "фирменных" движений – зажигательное притоптывание в мути воды с размахиванием крыльями, а также одновременные для всей стаи ритмичные обороты и движения шеи головы. Специалисты киевского зоопарка будут готовить для фламинго особую полезную для них "Черноморскую мешанку", состоящую из мясо-рыбного фарша, рачков дафнии, гамаруса, молотых листьев одуванчика и салата, мукой зерновых и витаминно-минеральными добавками. Питался тараканами и птицами: в Эквадоре нашли рыбака из Перу, который потерялся в море 95 дней назад Также Киевзоо сообщили, что птичьи острова КиевЗоо пополнились индейками, павлинами обычными и павлинами белыми. Расписание Зоопарк работает до 17:00, пребывание на территории – до 18:30. Время работы билетных касс: понедельник – с 12:00 до 17:00, вторник – воскресенье – с 10:00 до 17:00. Напомним УНН осенью 2024 года сообщал, что 20 розовых фламинго из Киевского зоопарка перебирались в зимнюю резиденцию с бассейном и пляжем.

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