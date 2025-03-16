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Питался тараканами и птицами: в Эквадоре нашли рыбака из Перу, который потерялся в море 95 дней назад

Киев • УНН

 • 21288 просмотра

Перуанский рыбак Максимо Напа чудом выжил, дрейфуя в океане 95 дней после шторма. Он питался тараканами, птицами, черепахами и собирал дождевую воду.

Питался тараканами и птицами: в Эквадоре нашли рыбака из Перу, который потерялся в море 95 дней назад

Перуанскому рыбаку удалось вернуться домой после того, как он 95 дней дрейфовал в Тихом океане из-за шторма, сбившего его лодку с курса. За это время он выживал, питаясь тараканами, птицами и морскими черепахами, а также собирал дождевую воду, чтобы оставаться живым. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Рыбак Максимо Напа отправился на рыбалку из Марконы, города на южном побережье Перу, 7 декабря. Он взял с собой еду на двухнедельную поездку, но его двухнедельная поездка обернулась трагедией, когда из-за сильного шторма он потерял курс и оказался в бескрайнем океане. 

Его семья начала поиски, однако морские патрули Перу не могли найти его, пока эквадорский рыболовный патруль не обнаружил его примерно в 1094 км от побережья страны, сильно обезвоженного и в критическом состоянии.

"Я не хотел умирать", - сказал Напа агентству Reuters. "Я ел тараканов, птиц, последнее, что я ел, были черепахи".

Он сказал, что сохранил силу духа, думая о своей семье. По его словам, самыми тяжелыми были последние 15 дней, когда он остался без еды и приходилось только пить воду.

"Я думал о своей матери каждый день", - сказал он. "Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс".

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Его мать, Елена Кастро, рассказала местным СМИ, что, несмотря на то, что другие родственники сохраняли оптимизм, она начала терять надежду.

"Я сказала Господу, жив он или мертв, просто верни его мне, даже если это будет просто для того, чтобы увидеть его", - сказала она. "Но мои дочери не теряли веру. Они продолжали говорить мне: мама, он вернется, он вернется".

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