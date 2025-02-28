113-летняя женщина, пережившая Холокост и японскую оккупацию, умерла в США

На 113-м году жизни умерла одна из последних живых свидетелей Холокоста Роуз Гироне, которая пережила не только немецкое, но и японское угнетение. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Роуз родилась в 1912 году в Польше, которая тогда входила в состав российской империи. После переезда в Германию, ее жизнь обернулась трагедией, когда в 1937 году ее мужа депортировали в Бухенвальд, а Роуз, будучи беременной, осталась в одиночестве. Однако, благодаря помощи родственников из Лондона, ей удалось получить выездные визы для бегства в Шанхай, где она, вместе с мужем и дочерью, была вынуждена жить в условиях японской оккупации.

Несмотря на ужасные испытания, Роуз проявляла чрезвычайную стойкость, начав заниматься вязанием для заработка. Это искусство стало ее способом выживания и, как отмечала сама Гироне, важным источником силы.

После завершения войны семья переехала в США, где Роуз построила новую жизнь, открыв магазин вязания в Квинсе. Она пережила не только войны, но и личные потери, включая развод с первым мужем и новый брак с Джекам Жироне.

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