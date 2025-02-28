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15 березня, 19:03 • 118331 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176300 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143711 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135717 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115625 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107087 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102609 перегляди

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113-річна жінка, яка пережила Голокост і японську окупацію, померла у США

113-річна жінка, яка пережила Голокост і японську окупацію, померла у США

Київ • УНН

 • 60278 перегляди

Роуз Гіроне, одна з останніх свідків Голокосту, померла у віці 113 років. Вона пережила нацистське переслідування в Німеччині, японську окупацію в Шанхаї та згодом побудувала нове життя в США.

На 113-му році життя померла одна з останніх живих свідків Голокосту Роуз Гіроне, яка пережила не лише німецьке, а й японське гноблення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Роуз народилася в 1912 році в Польщі, яка тоді входила до складу російської імперії. Після переїзду до Німеччини, її життя обернулося трагедією, коли в 1937 році її чоловіка депортували до Бухенвальду, а Роуз, будучи вагітною, залишилася наодинці. Проте, завдяки допомозі родичів з Лондона, їй вдалося отримати виїзні візи для втечі до Шанхаю, де вона, разом із чоловіком та дочкою, була вимушена жити в умовах японської окупації.

Попри жахливі випробування, Роуз проявляла надзвичайну стійкість, почавши займатися в'язанням для заробітку. Це мистецтво стало її способом виживання та, як зазначала сама Гіроне, важливим джерелом сили.

Після завершення війни родина переїхала до США, де Роуз побудувала нове життя, відкривши магазин в'язання в Квінсі. Вона пережила не лише війни, але й особисті втрати, включно з розлученням з першим чоловіком і новим шлюбом з Джекам Жіроне.

Напад на території меморіалу жертв Голокосту в Берліні: потерпілий отримав важкі ножові пораненн21.02.25, 22:51 • 26156 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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