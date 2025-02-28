113-річна жінка, яка пережила Голокост і японську окупацію, померла у США

На 113-му році життя померла одна з останніх живих свідків Голокосту Роуз Гіроне, яка пережила не лише німецьке, а й японське гноблення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Роуз народилася в 1912 році в Польщі, яка тоді входила до складу російської імперії. Після переїзду до Німеччини, її життя обернулося трагедією, коли в 1937 році її чоловіка депортували до Бухенвальду, а Роуз, будучи вагітною, залишилася наодинці. Проте, завдяки допомозі родичів з Лондона, їй вдалося отримати виїзні візи для втечі до Шанхаю, де вона, разом із чоловіком та дочкою, була вимушена жити в умовах японської окупації.

Попри жахливі випробування, Роуз проявляла надзвичайну стійкість, почавши займатися в'язанням для заробітку. Це мистецтво стало її способом виживання та, як зазначала сама Гіроне, важливим джерелом сили.

Після завершення війни родина переїхала до США, де Роуз побудувала нове життя, відкривши магазин в'язання в Квінсі. Вона пережила не лише війни, але й особисті втрати, включно з розлученням з першим чоловіком і новим шлюбом з Джекам Жіроне.

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