Напад на території меморіалу жертв Голокосту в Берліні: потерпілий отримав важкі ножові пораненн

У Берліні на території меморіалу жертв Голокосту стався напад на чоловіка, який отримав важкі ножові поранення. Про це повідомляє Tagesspiegel, передає УНН.

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Інцидент стався в п’ятницю ввечері, коли невідомий зловмисник напав на потерпілого.

На місце події прибула поліція та медики. Потерпілого доставили до лікарні, його стан оцінюється як серйозний, але не критичний.

Уже через кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в нападі, який був спійманий близько від місця злочину.

Наразі триває перевірка його причетності до скоєння нападу, а також проводиться розслідування для з’ясування мотивів цього вчинку. На місці події було знайдено ніж, що може допомогти у розслідуванні.

У Берліні затримали чоловіка, який напав на перехожих з ножем