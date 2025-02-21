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05:23 • 6185 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121154 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181914 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146384 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138106 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116996 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107742 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102963 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141077 перегляди

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Напад на території меморіалу жертв Голокосту в Берліні: потерпілий отримав важкі ножові пораненн

Напад на території меморіалу жертв Голокосту в Берліні: потерпілий отримав важкі ножові пораненн

Київ • УНН

 • 26156 перегляди

На території меморіалу жертв Голокосту в Берліні невідомий напав з ножем на чоловіка. Потерпілого з важкими пораненнями госпіталізовано, а підозрюваного затримано неподалік від місця злочину.

У Берліні на території меморіалу жертв Голокосту стався напад на чоловіка, який отримав важкі ножові поранення. Про це повідомляє Tagesspiegel, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався в п’ятницю ввечері, коли невідомий зловмисник напав на потерпілого.

На місце події прибула поліція та медики. Потерпілого доставили до лікарні, його стан оцінюється як серйозний, але не критичний.

Уже через кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в нападі, який був спійманий близько від місця злочину.

Наразі триває перевірка його причетності до скоєння нападу, а також проводиться розслідування для з’ясування мотивів цього вчинку. На місці події було знайдено ніж, що може допомогти у розслідуванні.

У Берліні затримали чоловіка, який напав на перехожих з ножем31.12.24, 17:58 • 31197 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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