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Нападение на территории мемориала жертв Холокоста в Берлине: пострадавший получил тяжелые ножевые ранения

Киев  •  УНН

 • 3155 просмотра

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На территории мемориала жертв Холокоста в Берлине неизвестный напал с ножом на мужчину. Пострадавший с тяжелыми ранениями госпитализирован, а подозреваемый задержан неподалеку от места преступления.

В Берлине на территории мемориала жертв Холокоста произошло нападение на мужчину, который получил тяжелые ножевые ранения. Об этом сообщает Tagesspiegel, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в пятницу вечером, когда неизвестный злоумышленник напал на потерпевшего.

На место происшествия прибыла полиция и медики. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как серьезное, но не критическое.

Уже через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в нападении, который был пойман близко от места преступления.

Сейчас идет проверка его причастности к совершению нападения, а также проводится расследование для выяснения мотивов этого поступка. На месте происшествия был найден нож, что может помочь в расследовании.

В Берлине задержали мужчину, который напал на прохожих с ножом31.12.24, 17:58 • 30956 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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