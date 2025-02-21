Нападение на территории мемориала жертв Холокоста в Берлине: пострадавший получил тяжелые ножевые ранения
Киев • УНН
На территории мемориала жертв Холокоста в Берлине неизвестный напал с ножом на мужчину. Пострадавший с тяжелыми ранениями госпитализирован, а подозреваемый задержан неподалеку от места преступления.
В Берлине на территории мемориала жертв Холокоста произошло нападение на мужчину, который получил тяжелые ножевые ранения. Об этом сообщает Tagesspiegel, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в пятницу вечером, когда неизвестный злоумышленник напал на потерпевшего.
На место происшествия прибыла полиция и медики. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как серьезное, но не критическое.
Уже через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в нападении, который был пойман близко от места преступления.
Сейчас идет проверка его причастности к совершению нападения, а также проводится расследование для выяснения мотивов этого поступка. На месте происшествия был найден нож, что может помочь в расследовании.
В Берлине задержали мужчину, который напал на прохожих с ножом31.12.24, 17:58 • 30956 просмотров