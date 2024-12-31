В Берлине задержали мужчину, который напал на прохожих с ножом
Киев • УНН
Возле супермаркета Rewe в районе Шарлоттенбург мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожих. Два человека получили серьезные травмы, нападавший задержан.
В Берлине мужчина напал с ножом на прохожих, есть пострадавшие, двое из которых с серьезными травмами, пишет УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Инцидент произошел около 11:50 перед супермаркетом Rewe на Quedlinburger Straße в районе Шарлоттенбург, который считается довольно спокойным районом. Кроме того, это недалеко от Шарлоттенбургского дворца.
По информации, подозреваемый страдает психическим расстройством. Он вел себя крайне агрессивно, нанося удары ножом без разбора. Несколько прохожих сумели обезвредить нападавшего.
Пока нападающего удерживали, другие очевидцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его на допрос.
Пострадавшие сейчас находятся в больнице.
Об исламском или террористическом характере нападения доказательств пока нет.
Берлинские власти проводят расследование, в котором участвует также ведомство по государственной безопасности.
Напомним
В Берлине задержали четырех молодых людей в возрасте 16-19 лет за нападение на активистов Социал-демократической партии и ранение двух полицейских. Инцидент произошел во время демонстрации, где столкнулись правые и левые активисты.