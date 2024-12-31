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У Берліні затримали чоловіка, який напав на перехожих з ножем

У Берліні затримали чоловіка, який напав на перехожих з ножем

Київ • УНН

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Біля супермаркету Rewe в районі Шарлоттенбург чоловік з психічним розладом напав з ножем на перехожих. Двоє людей отримали серйозні травми, нападника затримано.

У Берліні чоловік напав із ножем на перехожих, є постраждалі, двоє з яких з серйозними травмами, пише УНН з посиланням на BILD.

Деталі 

Інцидент стався близько 11:50 перед супермаркетом Rewe на Quedlinburger Straße у районі Шарлоттенбург, який вважається досить спокійним районом. Крім того, це недалеко від Шарлоттенбурзького палацу.

За інформацією, підозрюваний страждає на психічний розлад. Він поводився вкрай агресивно, завдаючи ударів ножем без розбору. Кілька перехожих зуміли знешкодити нападника.

Поки нападника утримували, інші очевидці викликали поліцію. Прибулі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка і доставили його на допит.

Постраждалі наразі перебувають у лікарні. 

Про ісламський або терористичний характер нападу доказів поки немає.

Берлінська влада проводить розслідування, в якому бере участь також відомство з державної безпеки.

Нагадаємо 

У Берліні затримали чотирьох молодих людей віком 16-19 років за напад на активістів Соціал-демократичної партії та поранення двох поліцейських. Інцидент стався під час демонстрації, де зіткнулися праві та ліві активісти.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НПНовини Світу
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