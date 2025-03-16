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Харчувався тарганами і птахами: в Еквадорі знайшли рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому

Київ • УНН

 • 21288 перегляди

Перуанський рибалка Максимо Напа дивом вижив, дрейфуючи в океані 95 днів після шторму. Він харчувався тарганами, птахами, черепахами та збирав дощову воду.

Харчувався тарганами і птахами: в Еквадорі знайшли рибалку з Перу, який загубився в морі 95 днів тому

Перуанському рибалці вдалося повернутися додому після того, як він 95 днів дрейфував у Тихому океані через шторм, що збив його човен із курсу. За цей час він виживав, харчуючись тарганами, птахами і морськими черепахами, а також збирав дощову воду, щоб залишатися живим. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Рибалка Максимо Напа вирушив на риболовлю з Маркони, міста на південному узбережжі Перу, 7 грудня. Він узяв із собою їжу на двотижневу поїздку, але його двотижнева поїздка обернулася трагедією, коли через сильний шторм він втратив курс і опинився в безкрайньому океані. 

Його сім'я почала пошуки, проте морські патрулі Перу не могли знайти його, доки еквадорський рибальський патруль не виявив його приблизно за 1094 км від узбережжя країни, сильно зневодненого і в критичному стані.

"Я не хотів помирати", - сказав Напа агентству Reuters. "Я їв тарганів, птахів, останнє, що я їв, були черепахи".

Він сказав, що зберіг силу духу, думаючи про свою сім'ю. За його словами, найважчими були останні 15 днів, коли він залишився без їжі і доводилося лише пити воду.

"Я думав про свою матір щодня", - сказав він. "Я вдячний Богу за те, що він дав мені другий шанс".

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Його мати, Олена Кастро, розповіла місцевим ЗМІ, що попри те, що інші родичі зберігали оптимізм, вона почала втрачати надію.

"Я сказала Господу, живий він чи мертвий, просто поверни його мені, навіть якщо це буде просто для того, щоб побачити його", - сказала вона. "Але мої доньки не втрачали віру. Вони продовжували говорити мені: мама, він повернеться, він повернеться".

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Аліна Волянська

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