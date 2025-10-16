$41.760.01
09:20 • 202 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 8044 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
07:53 • 17465 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:17 • 12981 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 23597 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 22777 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 20977 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
15 жовтня, 18:12 • 33240 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 53557 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
15 жовтня, 10:14 • 52384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:53 • 17469 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14541 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 48491 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 62888 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:17 • 56125 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено

Київ • УНН

 • 17470 перегляди

Заступник директора Канівського заповідника Віталій Грищенко закликав не поспішати рятувати лелек, які залишилися зимувати, адже вони можуть бути здоровими. Допомога потрібна лише травмованим птахам, але важливо знати, як її надати правильно.

Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено

Не варто бити не сполох, якщо ви помітили лелеку, який не відлетів у вирій. У коментарі заступник директора з наукової роботи Канівського заповідника, професор біологічних наук Віталій Грищенко закликав не поспішати ловити чи "рятувати" таких птахів. Орнітолог радить спершу поспостерігати за птахом - цілком можливо, він здоровий і впорається сам. А от у разі травми допомогти можна. Як це зробити правильно, пише УНН.

Що таке міграція птахів і в чому її небезпека

За словами орнітолога, міграція птахів – це не просто "подорож", а важкий і небезпечний шлях, який сягає тисяч кілометрів. На жаль, не всі дорослі птахи здатні його подолати, а молодим повернутися із такої мандрівки живими й неушкодженими – ще важче.

Міграція на тисячі кілометрів - це досить важкий і небезпечний процес і далеко не всі звідти повертаються. Якщо, скажімо, смертність дорослих лелек становить для східної частини Європи (за даними кільцювання) близько 15% на рік, то для молодих птахів смертність значно вища - повертається десь 30-40% не більше

- каже фахівець.

Професор наголосив на тому, що попри те, що більшість людей сприймає той факт, що деякі птахи вирішили залишитися зимувати в Україні як трагедію, "ще невідомо, хто буде в кращому стані: той, що залишився, чи той, що кудись полетів". Адже зазвичай птахи прямують у вирій в Африку та на Близький Схід і ці маршрути несуть в собі купу загроз: від хижаків до людей та природних негараздів, наприклад, у вигляді бур.

"За даними орнітологів Українського товариства охорони птахів, за останні 10 років кількість зимуючих лелек зросла з поодиноких випадків до сотень особин. Хоча, наприклад, в Іспанії осілі лелеки - це вже звичне явище", - додає член ГО "Еколтава Роман Гежа.

Грищенко зазначає, що причини, з яких птахи залишають в Україні – різні, але це не завжди означає, що таких птахів треба "рятувати".

"Сісти за комп'ютер змусили повідомлення у Фейсбуці із закликами рятувати лелек, що чомусь не відлетіли….подивіться на карту. Лелек у нас можна побачити не тільки пізньої осені, а й посеред зими. І не тільки на півдні, а й у Поліссі. А тому не спішіть "рятувати" все, що бачите", - ідеться у дописі Грищенка на Facebook.

"Є птахи, які взагалі мають тенденцію залишатися зимувати у рідних краях. Тобто вони вже звикли...Іноді цілі групи залишаються. Для них найбільш важливо це, щоб була достатня кількість їжі. Коли їжі вистачає, то вони можуть витримувати навіть досить сильні морози. Ось відома інформація з літературних наукових джерел: до -20° вони переносять без якоїсь шкоди для здоров'я",  – підкреслив орнітолог.

І це при тому, що наразі в Україні такі морози взимку бувають рідко і не у всіх областях.

Достатня кількість їжі – запорука успішної зимівлі

Вони (лелеки – ред.) раніше могли користуватися різними ділянками  незамерзлими, для виходу джерел або біля підприємств... буває там, де скидають підігріті води, от скажімо, як трипільська ТЕС. Там вздовж берега на Канівському водосховищі залишається відкрита вода, тому що іде й підігріта. Лелеки знайшли фактично невичерпне джерело харчування

- пояснив фахівець.

Також він додав, що птахи, які лишилися, нерідко опановують сміттєзвалища біля великих міст, адже там вони можуть знайти харчування у зимовий період.

"Це, як не дивно, і звучить не дуже естетично і романтично, але - сміттєзвалища біля великих міст. Вони там знаходять необмежену кількість їжі. І от, скажімо, біля Києва найбільше в Україні сміттєзвалище, там в селі Підгірці.То там буквально щороку принаймні кілька лелек живуть", - додав він.

Також фахівець додав, що такі самі випадки фіксували і на Рівненщині. Окрім цього, у разі плюсової температури взимку і у випадку відсутності снігу, птахи можуть знаходити їжу в полях, полюючи на мишей. А саме достатня куількість їжи – запорука успішної зимівлі.

Чи можна підгодовувати таких птахів та як їм допомогти

Що стосується підгодівлі цих птахів, орнітолог порадив підходити до цього питання розумно та обережно.

"Підгодівлю теоретично можна організувати, але птах повинен зрозуміти, що це для нього, тому що ворони чи граки налетять швидше, ніж лелека. Ну і крім того, треба привчати до підгодівлі в якомусь безпечному місці, тому що він туди прилітатиме, а, скажімо, ударили сильні морози? Так би він кудись відлетів південніше, а так він тримається місця підгодівлі. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Це якраз той випадок", - каже професор.

До того ж Грищенко наголосив, що підгодівля має бути "адекватною".

"Це якісь м'ясні відходи, скажімо, курячі шейки, які купують котам, собакам там, щось подібне. Риба дрібна. Треба мати на увазі, що лелека ковтає їжу ціліком. Якщо риба більша, то краще її  порізати на шматки. Якщо є можливість, ну, скажімо, зловити мишу, можна йому дати, він залюбки таке їсть", - розповідає орнітолог, додаючи, що деякі птахи, які оселилися у якихось місцинах і привчилися до "подачок" від людей у вигляді тієї їжі, яку їм їсти непритаманно.

"І ще добре, коли йому дають щось адекватне, а коли дають там ковбасу чи печиво - це для птаха може бути теж проблемою, тому що порушується нормальне травлення, вони не не здатні таке нормально перетравлювати", - зазначив орнітолог.

У разі, якщо лелека не полетів у вирій і лишився зимувати та/або прийшов до людей, професор радить спершу поспостергіати за поведінкою птаха, перш ніж робити висновки, чи потрібна йому ваша допомога.

Перш за все, якщо лелека живе в природі, то краще його не чіпати, тому що, дуже багато сердобольних людей: "Ах, лелека залишився, давайте його спіймаємо, кудись помістимо". Ну, це не домашня курка, яка побіжить до вас, як ви тільки поманите. Його спіймати, якщо він у нормальному стані, не травмований, не хворий, нелегко. І ганяючись за ним, можна якраз його загнати в дроти кудись, де він зламає крила чи ногу, тоді вже йому буде непереливки. В кращому випадку, він залишиться постійним клієнтом якогось там притулку для птахів, а в гіршому - просто заріжуть. Тому, якщо з ним все нормально, то краще не чіпати його

- підкреслює фахівець.

Роман Гежа, член Го "Еколтава" додав, що якщо ж птах травмований або знесилений, "його можна тимчасово прихистити у приміщенні з температурою +10 +15°C (важливо, щоб не було спекотно). Підійде сарай із підстилкою із соломи або сіна".

"Годувати можна сирою рибою без кісток - це найкраще. Також підійде дрібно нарізане м’ясо, відварене яйце. Вода - обов’язково, але не крижана", - наголошує Гежа.

Їжу на кшталт хліба, каші, картоплі птаху краще не давати, такий раціон для нього не притаманний.

Альона Уткіна

