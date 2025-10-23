На Западную Европу надвигается "метеобомба": в Германии ожидают порывы ветра до 160 км/ч
Киев • УНН
На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается "метеобомба" с ураганными порывами ветра до 160 км/ч и ливнями. Пик шторма ожидается 24 октября в Германии, вызвав транспортный коллапс и падение температуры.
Детали
На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается так называемая "метеобомба". Метеорологи предупреждают о мощном шторме, который, вероятно, пройдет над Атлантикой, а затем двинется вглубь континента. Ожидаются шквальные порывы ветра, ливни и как следствие транспортный коллапс.
Он уже накрыл атлантическое побережье Франции. К полуночи центр низкого давления достигнет Ла-Манша, а волна непогоды затронет и север Испании – в Бискайском заливе скорость ветра будет достигать 130 км/ч.
23 октября "метеобомба" движется дальше на север, в направлении Северного моря. Самые сильные порывы ожидаются между Гентом и Амстердамом, а на западе и юго-западе Германии, в частности в Шварцвальде, ветер может разгоняться до 120 км/ч. Как указано, в Гамбурге и Бремене возможны порывы до 110 км/ч.
Уже утром в пятницу шквалы накроют побережье Северного моря.
"Шторм достигнет своего пика в Германии в полдень в пятницу (24 октября – ред.). По всей стране возможны сильные ветры скоростью около 100 км/ч, а некоторые метеорологические станции предупреждают о порывах до 160 км/ч", - предупреждает издание.
В дальнейшем в пятницу "метеобомба" продвинется дальше в сторону Скандинавии, а в Германию придет холодный воздух из Северного Ледовитого океана. Температура снизится и составит от 9 до 14 градусов. А в Альпах и на вершинах Баварского Леса выпадет снег.
Что такое "метеобомба"
Термин "метеобомба" означает резкое усиление внетропического циклона, когда атмосферное давление в его центре падает как минимум на 24 гектопаскаля в сутки. Такое стремительное изменение вызывает формирование мощного шторма, известного как "метеобомба". Подобные явления сопровождаются ураганными ветрами, интенсивными осадками и могут вызывать штормовые приливы и наводнения.
Вот несколько советов по мерам предосторожности:
- закрепите уличную мебель, незакрепленные предметы и строительные материалы;
- избегайте парковок под большими деревьями или неустойчивыми конструкциями;
- отложите поездки в регионы, где порывы могут достигать ураганной силы;
- любителям пеших прогулок следует избегать лесов и горных троп.
