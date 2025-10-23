На Западную Европу надвигается "метеобомба": в Германии ожидают порывы ветра до 160 км/ч

$41.760.01
48.370.10
Эксклюзив
14:19 • 3748 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16026 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19272 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19018 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30079 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28842 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25537 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12345 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14803 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16377 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 24179 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 29160 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали23 октября, 06:25 • 7358 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 18158 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15203 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 3932 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 30073 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 28837 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 25531 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33862 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 1872 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15205 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 34556 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 54263 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67842 просмотра
На Западную Европу надвигается "метеобомба": в Германии ожидают порывы ветра до 160 км/ч

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается "метеобомба" с ураганными порывами ветра до 160 км/ч и ливнями. Пик шторма ожидается 24 октября в Германии, вызвав транспортный коллапс и падение температуры.

На Западную Европу надвигается "метеобомба": в Германии ожидают порывы ветра до 160 км/ч

Вскоре мощный циклон накроет Францию, Германию и другие страны Западной Европы. Метеорологи предупреждают об ураганных порывах ветра до 160 км/ч и ливнях. Сильнее всего шторм ударит 24 октября, когда "метеобомба" достигнет своего пика в Германии, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается так называемая "метеобомба". Метеорологи предупреждают о мощном шторме, который, вероятно, пройдет над Атлантикой, а затем двинется вглубь континента. Ожидаются шквальные порывы ветра, ливни и как следствие транспортный коллапс.

Он уже накрыл атлантическое побережье Франции. К полуночи центр низкого давления достигнет Ла-Манша, а волна непогоды затронет и север Испании – в Бискайском заливе скорость ветра будет достигать 130 км/ч.

23 октября "метеобомба" движется дальше на север, в направлении Северного моря. Самые сильные порывы ожидаются между Гентом и Амстердамом, а на западе и юго-западе Германии, в частности в Шварцвальде, ветер может разгоняться до 120 км/ч. Как указано, в Гамбурге и Бремене возможны порывы до 110 км/ч.

Уже утром в пятницу шквалы накроют побережье Северного моря.

"Шторм достигнет своего пика в Германии в полдень в пятницу (24 октября – ред.). По всей стране возможны сильные ветры скоростью около 100 км/ч, а некоторые метеорологические станции предупреждают о порывах до 160 км/ч", - предупреждает издание.

В дальнейшем в пятницу "метеобомба" продвинется дальше в сторону Скандинавии, а в Германию придет холодный воздух из Северного Ледовитого океана. Температура снизится и составит от 9 до 14 градусов. А в Альпах и на вершинах Баварского Леса выпадет снег.

Что такое "метеобомба"

Термин "метеобомба" означает резкое усиление внетропического циклона, когда атмосферное давление в его центре падает как минимум на 24 гектопаскаля в сутки. Такое стремительное изменение вызывает формирование мощного шторма, известного как "метеобомба". Подобные явления сопровождаются ураганными ветрами, интенсивными осадками и могут вызывать штормовые приливы и наводнения.

Вот несколько советов по мерам предосторожности:

  • закрепите уличную мебель, незакрепленные предметы и строительные материалы;
    • избегайте парковок под большими деревьями или неустойчивыми конструкциями;
      • отложите поездки в регионы, где порывы могут достигать ураганной силы;
        • любителям пеших прогулок следует избегать лесов и горных троп.

          Ранее УНН писал, что 24 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: на Правобережье порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Карпатах – до 25 м/с. ГСЧС объявила I уровень опасности, что может усложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.

          Алена Уткина

          Новости МираПогода и окружающая среда
          Укргидрометцентр
          Гамбург
          Атлантический океан
          Альпы
          Амстердам
          Франция
          Испания
          Германия
          Украина