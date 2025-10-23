ДСНС попереджає про погіршення погоди 24 жовтня: штормовий вітер у кількох регіонах України
Київ • УНН
24 жовтня в Україні очікується погіршення погодних умов: на Правобережжі пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, у Карпатах – до 25 м/с. ДСНС оголосила І рівень небезпеки, що може ускладнити роботу комунальних служб та рух транспорту.
24 жовтня в Україні очікується погіршення погодних умов, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на прогноз Укргідрометцентру. За даними синоптиків, негода зачепить переважно Правобережну Україну, а в Карпатах та на Закарпатті прогнозують сильні опади та штормовий вітер. Про це пише УНН.
Деталі
Погіршення погодних умов 24 жовтня! Вдень на Правобережжі очікуються пориви вітру 15–20 м/с, у високогір’ї Карпат – до 25 м/с. У Києві та області пориви вітру також сягатимуть 15–20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки – жовтий
Рятувальники попередили, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних підприємств, а також рух транспорту.
