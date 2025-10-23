Киян попередили про сильний вітер 24 жовтня: швидкість сягне 20 м/с
Київ • УНН
У Києві 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності. Синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів вдень, ввечері дощ, температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.
Завтра, 24 жовтня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. В Укргідрометцентрі попереджають про І рівень небезпечності, жовтий, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, у столиці завтра хмарно, без опадів, ввечері дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 13-15°.
Фахівці закликають під час сильного вітру:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.