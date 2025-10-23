Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
Завтра в Україні очікуються помірні дощі та посилення вітру до штормових значень через атмосферний фронт з північного заходу. Температура повітря становитиме +12+17 градусів, на півдні до +19, на заході похолодає до +9+12.
Україну чекає зміна погоди - вже завтра очікуються помірні дощі та посилення вітру до штормових значень. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Сьогодні болить голова? - завтра до нас наближається зміна погоди! Атмосферний фронт із північного заходу, пов'язаний із циклоном з центром поблизу Данії, принесе завтра в Україну помірні дощі та посилення вітру до штормових значень!
За словами, дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом, поступово. Спочатку з'являться у західних областях, потім впродовж дня п'ятниці та до вечора - на півдні України, у центральних та північних областях. Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю.
Крім того, завтра очікується сильний південно-східний вітер. Натомість, за слвоами синоптика, потішить температура.
Впродовж дня 24-го жовтня очікується +12+17 градусів, на півдні місцями аж +16+19 градусів, лише на крайньому заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття), за атмосферним фронтом, вже знизиться температура повітря до +9+12 градусів
У Києві, за її словами, 24-го жовтня дощ більш ймовірний аж ввечері, проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду.
Проте температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою, навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів.
У суботу - ще дощ у Києві, у неділю - прояснення. Проте похолоднішає, порівняно із п'ятницею.
