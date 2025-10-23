$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 200 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 2482 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 5778 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 10430 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 12171 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 13468 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 9644 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 14249 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15972 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 25163 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
58%
746мм
Популярнi новини
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 21241 перегляди
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - ТрампVideo23 жовтня, 04:11 • 7714 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 14204 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12353 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo07:53 • 6198 перегляди
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 10428 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 12169 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 13467 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 25161 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Китай
Донецька область
Велика Британія
Швеція
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 29704 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 49754 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 63679 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 72382 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 61873 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Дипломатка
Гриби
Техніка
Золото

Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер

Київ • УНН

 • 2486 перегляди

Завтра в Україні очікуються помірні дощі та посилення вітру до штормових значень через атмосферний фронт з північного заходу. Температура повітря становитиме +12+17 градусів, на півдні до +19, на заході похолодає до +9+12.

Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер

Україну чекає зміна погоди - вже завтра очікуються помірні дощі та посилення вітру до штормових значень.  Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталку Діденко.  

Сьогодні болить голова? - завтра до нас наближається зміна погоди! Атмосферний фронт із північного заходу, пов'язаний із циклоном з центром поблизу Данії, принесе завтра в Україну помірні дощі та посилення вітру до штормових значень! 

- повідомила Діденко у Telegram.

За словами, дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом, поступово. Спочатку з'являться у західних областях, потім впродовж дня п'ятниці та до вечора - на півдні України, у центральних та північних областях. Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю.

Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня17.10.25, 14:03 • 15608 переглядiв

Крім того, завтра очікується сильний південно-східний вітер. Натомість, за слвоами синоптика, потішить температура.

Впродовж дня 24-го жовтня очікується +12+17 градусів, на півдні місцями аж +16+19 градусів, лише на крайньому заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття), за атмосферним фронтом, вже знизиться температура повітря до +9+12 градусів 

- написала Діденко.

У Києві, за її словами, 24-го жовтня дощ більш ймовірний аж ввечері, проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду.

Проте температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою, навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів.

У суботу - ще дощ у Києві, у неділю - прояснення. Проте похолоднішає, порівняно із п'ятницею.

Під Києвом випав перший сніг: якою буде погода в столиці і області найближчими днями19.10.25, 14:54 • 4094 перегляди

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Львівська область
Івано-Франківська область
Сумська область
Полтавська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Данія
Україна
Київ