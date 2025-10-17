Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Київ • УНН
17 жовтня активний циклон із північного заходу принесе дощі в більшість областей України, за винятком південно-східних регіонів. У суботу, 18 жовтня, очікується зниження температури на заході та дощі в Києві.
У п’ятницю, 17 жовтня, в Україну активний циклон із північного заходу принесе дощі. Опадів не буде на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжя, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Вже у суботу, 18 жовтня, очікується зниження температури повітря у західних областях - вдень буде +8+12 градусів. На решті території України завтра впродовж дня +12+15 градусів.
Найближчої ночі в Україні передбачається +4+10 градусів, тобто хмари прикриють нас від заморозків. Хіба що в Карпатах, зрозуміло, може бути нижче. У західній частині України посилиться вітер до сильного
У Києві 18-го жовтня очікується волога хмарна, але досить тепла погода. У другій половині дня очікуються дощ та вітер з південного заходу, помірний, часом рвучкий.
19-го жовтня у більшості областей України - різке похолодання, вдень до +4+8 градусів, на сході та півдні ще втримається у неділю тепліша погода до +11+15 градусів. У понеділок, 20-го жовтня, холодна погода в Україні втримається
Україну охоплять заморозки, але синоптик прогнозує потепління наприкінці жовтня14.10.25, 16:12 • 8306 переглядiв