Україну охоплять заморозки, але синоптик прогнозує потепління наприкінці жовтня

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

В Україні з 15 по 17 жовтня очікуються заморозки на ґрунті, особливо у південних, центральних, східних та Сумській областях. Проте, за орієнтовним прогнозом, на вихідних 25-26 жовтня можливе потепління.

Україну охоплять заморозки, але синоптик прогнозує потепління наприкінці жовтня

В Україні найближчими днями очікуються заморозки на ґрунті, у середу, 15 жовтня, переважатиме холодна погода, але, за орієнтовним прогнозом, наступними вихідними, 25-26 жовтня, може бути тепліше, повідомили у вівторок синоптик Наталка Діденко та у ДСНС, пише УНН.

Деталі

"Холодна погода із подекуди навіть "нулями" чи й "мінусами" прийшла в Україну не так, щоб несподівано, але якось ще не хочеться. Проте атмосфера має свої плани, тому ми підлаштовуємося і, як можемо, зазираємо їй в очі, що там далі", - вказала Діденко.

"Завтра, 15-го жовтня, по-перше, вже середина осені, а це означає, що до зими все одно ще далеко, аж півтора місяці. А по-друге, ще все (наприклад, потепління) може бути. А поки що завтра, в середу, в Україні переважатиме холодна погода", - зазначила синоптик.

За її прогнозом, найближчої ночі +1...+4 градуси, місцями до нуля і трохи нижче, вдень 15-го жовтня очікується +7...+11 градусів, на Закарпатті, у південній частині та на південному сході +11...+15 градусів.

"Дощі найбільш ймовірні завтра на Чернігівщині та Сумщині, на решті території України істотні опади навряд. Але тумани зволожуватимуть повітря і змушуватимуть водіїв бути пильнішими, адже видимість може бути розмитою", - повідомила Діденко.

У ДСНС тим часом попередили про заморозки.

З 15 по 17 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3° - І рівень небезпечності (жовтий). Будьте уважні до погодних умов! Подбайте про рослини, техніку та себе

- наголосили у ДСНС.

Погода у Києві

У Києві 15 жовтня, за прогнозом, очікується холодна погода з нічною температурою повітря +2...+5 градусів, а вдень близько +8 градусів. "Дощик може понакрапати вранці, а вдень у середу без істотних опадів", - вказала Діденко.

Поки що мерзнемо, гріємося самостійно, хто як може, милуємося розкішними кольорами осені, основними трьома - ще зеленим, жовтим і червоним, а вже перехідних не злічити, і уважно прислухаємося до прогнозів погоди - а раптом ще потеплішає. За орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, через вихідні, на наступні, 25-26 жовтня, може бути тепліше. А поки що навколо - краса і посріблена травичка

- зазначила Діденко.

Юлія Шрамко

