Украину охватят заморозки, но синоптик прогнозирует потепление в конце октября

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки на почве, в среду, 15 октября, будет преобладать холодная погода, но, по ориентировочному прогнозу, в следующие выходные, 25-26 октября, может быть теплее, сообщили во вторник синоптик Наталья Диденко и в ГСЧС, пишет УНН.

"Холодная погода с кое-где даже "нулями" или и "минусами" пришла в Украину не так, чтобы неожиданно, но как-то еще не хочется. Однако атмосфера имеет свои планы, поэтому мы подстраиваемся и, как можем, заглядываем ей в глаза, что там дальше", - указала Диденко.

"Завтра, 15-го октября, во-первых, уже середина осени, а это значит, что до зимы все равно еще далеко, аж полтора месяца. А во-вторых, еще все (например, потепление) может быть. А пока что завтра, в среду, в Украине будет преобладать холодная погода", - отметила синоптик.

По ее прогнозу, ближайшей ночью +1...+4 градуса, местами до нуля и немного ниже, днем 15-го октября ожидается +7...+11 градусов, на Закарпатье, в южной части и на юго-востоке +11...+15 градусов.

"Дожди наиболее вероятны завтра на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли. Но туманы будут увлажнять воздух и заставлять водителей быть более бдительными, ведь видимость может быть размытой", - сообщила Диденко.

В ГСЧС тем временем предупредили о заморозках.

С 15 по 17 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3° - I уровень опасности (желтый). Будьте внимательны к погодным условиям! Позаботьтесь о растениях, технике и себе

В Киеве 15 октября, по прогнозу, ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2...+5 градусов, а днем около +8 градусов. "Дождик может покапать утром, а днем в среду без существенных осадков", - указала Диденко.

Пока что мерзнем, греемся самостоятельно, кто как может, любуемся роскошными цветами осени, основными тремя - еще зеленым, желтым и красным, а уж переходных не счесть, и внимательно прислушиваемся к прогнозам погоды - а вдруг еще потеплеет. По ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, через выходные, на следующие, 25-26 октября, может быть теплее. А пока что вокруг - красота и посеребренная травка