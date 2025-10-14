$41.610.01
13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
13:31
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 54731 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 54821 просмотра
Украину охватят заморозки, но синоптик прогнозирует потепление в конце октября

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

В Украине с 15 по 17 октября ожидаются заморозки на почве, особенно в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Однако, по ориентировочному прогнозу, на выходных 25-26 октября возможно потепление.

Украину охватят заморозки, но синоптик прогнозирует потепление в конце октября

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки на почве, в среду, 15 октября, будет преобладать холодная погода, но, по ориентировочному прогнозу, в следующие выходные, 25-26 октября, может быть теплее, сообщили во вторник синоптик Наталья Диденко и в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

"Холодная погода с кое-где даже "нулями" или и "минусами" пришла в Украину не так, чтобы неожиданно, но как-то еще не хочется. Однако атмосфера имеет свои планы, поэтому мы подстраиваемся и, как можем, заглядываем ей в глаза, что там дальше", - указала Диденко.

"Завтра, 15-го октября, во-первых, уже середина осени, а это значит, что до зимы все равно еще далеко, аж полтора месяца. А во-вторых, еще все (например, потепление) может быть. А пока что завтра, в среду, в Украине будет преобладать холодная погода", - отметила синоптик.

По ее прогнозу, ближайшей ночью +1...+4 градуса, местами до нуля и немного ниже, днем 15-го октября ожидается +7...+11 градусов, на Закарпатье, в южной части и на юго-востоке +11...+15 градусов.

"Дожди наиболее вероятны завтра на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли. Но туманы будут увлажнять воздух и заставлять водителей быть более бдительными, ведь видимость может быть размытой", - сообщила Диденко.

В ГСЧС тем временем предупредили о заморозках.

С 15 по 17 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-3° - I уровень опасности (желтый). Будьте внимательны к погодным условиям! Позаботьтесь о растениях, технике и себе

- подчеркнули в ГСЧС.

Погода в Киеве

В Киеве 15 октября, по прогнозу, ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2...+5 градусов, а днем около +8 градусов. "Дождик может покапать утром, а днем в среду без существенных осадков", - указала Диденко.

Пока что мерзнем, греемся самостоятельно, кто как может, любуемся роскошными цветами осени, основными тремя - еще зеленым, желтым и красным, а уж переходных не счесть, и внимательно прислушиваемся к прогнозам погоды - а вдруг еще потеплеет. По ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, через выходные, на следующие, 25-26 октября, может быть теплее. А пока что вокруг - красота и посеребренная травка

- отметила Диденко.

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Сумская область
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Украина
Киев