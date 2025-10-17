$41.640.12
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Эксклюзив
07:15 • 36314 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 97583 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели

Киев • УНН

 • 2208 просмотра

17 октября активный циклон с северо-запада принесет дожди в большинство областей Украины, за исключением юго-восточных регионов. В субботу, 18 октября, ожидается снижение температуры на западе и дожди в Киеве.

Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели

В пятницу, 17 октября, в Украину активный циклон с северо-запада принесет дожди. Осадков не будет на Херсонщине, Николаевщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине и Днепропетровщине, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Уже в субботу, 18 октября, ожидается снижение температуры воздуха в западных областях - днем будет +8+12 градусов. На остальной территории Украины завтра в течение дня +12+15 градусов.

Ближайшей ночью в Украине предполагается +4+10 градусов, то есть облака прикроют нас от заморозков. Разве что в Карпатах, разумеется, может быть ниже. В западной части Украины усилится ветер до сильного

- сообщила Диденко.

В Киеве 18-го октября ожидается влажная облачная, но достаточно теплая погода. Во второй половине дня ожидаются дождь и ветер с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

19-го октября в большинстве областей Украины - резкое похолодание, днем до +4+8 градусов, на востоке и юге еще удержится в воскресенье более теплая погода до +11+15 градусов. В понедельник, 20-го октября, холодная погода в Украине удержится

 - добавила Диденко.

Украину охватят заморозки, но синоптик прогнозирует потепление в конце октября14.10.25, 16:12 • 8306 просмотров

