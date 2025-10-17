Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Киев • УНН
17 октября активный циклон с северо-запада принесет дожди в большинство областей Украины, за исключением юго-восточных регионов. В субботу, 18 октября, ожидается снижение температуры на западе и дожди в Киеве.
В пятницу, 17 октября, в Украину активный циклон с северо-запада принесет дожди. Осадков не будет на Херсонщине, Николаевщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине и Днепропетровщине, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
Уже в субботу, 18 октября, ожидается снижение температуры воздуха в западных областях - днем будет +8+12 градусов. На остальной территории Украины завтра в течение дня +12+15 градусов.
Ближайшей ночью в Украине предполагается +4+10 градусов, то есть облака прикроют нас от заморозков. Разве что в Карпатах, разумеется, может быть ниже. В западной части Украины усилится ветер до сильного
В Киеве 18-го октября ожидается влажная облачная, но достаточно теплая погода. Во второй половине дня ожидаются дождь и ветер с юго-запада, умеренный, временами порывистый.
19-го октября в большинстве областей Украины - резкое похолодание, днем до +4+8 градусов, на востоке и юге еще удержится в воскресенье более теплая погода до +11+15 градусов. В понедельник, 20-го октября, холодная погода в Украине удержится
