09:24 • 4894 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
08:44 • 14758 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 32243 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 46795 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 44140 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 45022 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 52515 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71678 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48326 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49957 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
Під Києвом випав перший сніг: якою буде погода в столиці і області найближчими днями

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Вночі 19 жовтня у Вишгородському районі Київської області випав перший сніг. Місцеві Telegram-канали опублікували фото засніжених галявин.

Під Києвом випав перший сніг: якою буде погода в столиці і області найближчими днями

Вночі 19 жовтня в Вишгородському районі Київської області випав перший сніг. Про це повідомили місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Перший сніг на Вишгородщині випав вночі. Люди пішли по гриби до лісу, а натрапили на сніжну галявину

- повідомляють пабліки.

Також з’явились відповідні фото.

Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що у Києві і Київській області 20 жовтня очікується хмарна погода з туманом, дощем, а подекуди з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°

- кажуть синоптики.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко повідомляв, що найближчими днями в Україну слідом за теплом прийде холодна погода. По всій країні очікуються дощі, крім західних областей.

Євген Устименко

