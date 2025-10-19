Під Києвом випав перший сніг: якою буде погода в столиці і області найближчими днями
Київ • УНН
Вночі 19 жовтня у Вишгородському районі Київської області випав перший сніг. Місцеві Telegram-канали опублікували фото засніжених галявин.
Деталі
Перший сніг на Вишгородщині випав вночі. Люди пішли по гриби до лісу, а натрапили на сніжну галявину
Також з’явились відповідні фото.
Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що у Києві і Київській області 20 жовтня очікується хмарна погода з туманом, дощем, а подекуди з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко повідомляв, що найближчими днями в Україну слідом за теплом прийде холодна погода. По всій країні очікуються дощі, крім західних областей.