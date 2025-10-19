Україну чекає похолодання після підвищення температури до +14 градусів: прогноз на наступний тиждень
Київ • УНН
Синоптик Наталка Діденко прогнозує похолодання в Україні після підвищення температури до +10+14 градусів. 20 жовтня очікуються дощі по всій країні, крім західних областей, з температурою +6+9 градусів.
Найближчими днями в Україну слідом за теплом прийде холодна погода. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Як зазначила синоптик, температура повітря почне поступово підвищуватися до +10+14 градусів, а на півдні та в західній частині в другій половині тижня і вище.
20-го жовтня у більшості областей України впродовж дня передбачається +6+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +11 градусів. Найближчої ночі в західних областях буде найхолодніше, заморозки 0-5 градусів, на решті території України мінімально 1+5 градусів
Вона додала, що у понеділок, 20 жовтня, дощі в Україні очікуються повсюди (циклон), окрім західних областей - там будуть сонячні чи зоряні прояснення (вплив антициклону).
У Києві 20-го жовтня погода - волога та холодна, місцями дощ, вдень передбачається до +7, +8 градусів. Тому понеділок потребуватиме додаткового утеплення та гарячих чаїв. З найближчої перспективи - найтепліше буде в Києві в четвер, 23-го жовтня
