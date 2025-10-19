Україну чекає похолодання після підвищення температури до +14 градусів: прогноз на наступний тиждень

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 6554 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 24182 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 40577 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 38770 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 42101 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51252 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70797 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48009 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49681 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37171 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
89%
748мм
Популярнi новини
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19 жовтня, 00:21 • 16849 перегляди
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 12732 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 15189 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 10605 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 7172 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 7238 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 101104 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 123554 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 147261 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 111681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запорізька область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 15226 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 28559 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 44313 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 49002 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 76625 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Financial Times
Facebook

Україну чекає похолодання після підвищення температури до +14 градусів: прогноз на наступний тиждень

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Синоптик Наталка Діденко прогнозує похолодання в Україні після підвищення температури до +10+14 градусів. 20 жовтня очікуються дощі по всій країні, крім західних областей, з температурою +6+9 градусів.

Україну чекає похолодання після підвищення температури до +14 градусів: прогноз на наступний тиждень

Найближчими днями в Україну слідом за теплом прийде холодна погода. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Як зазначила синоптик, температура повітря почне поступово підвищуватися до +10+14 градусів, а на півдні та в західній частині в другій половині тижня і вище.

20-го жовтня у більшості областей України впродовж дня передбачається +6+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +11 градусів. Найближчої ночі в західних областях буде найхолодніше, заморозки 0-5 градусів, на решті території України мінімально 1+5 градусів

 - йдеться в повідомленні.

Вона додала, що у понеділок, 20 жовтня, дощі в Україні очікуються повсюди (циклон), окрім західних областей - там будуть сонячні чи зоряні прояснення (вплив антициклону).

У Києві 20-го жовтня погода - волога та холодна, місцями дощ, вдень передбачається до +7, +8 градусів. Тому понеділок потребуватиме додаткового утеплення та гарячих чаїв. З найближчої перспективи - найтепліше буде в Києві в четвер, 23-го жовтня

- написала Діденко.

Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня17.10.25, 14:03 • 15479 переглядiв

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Закарпатська область
Україна
Київ