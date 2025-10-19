Украину ждет похолодание после повышения температуры до +14 градусов: прогноз на следующую неделю

В ближайшие дни в Украину вслед за теплом придет холодная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Как отметила синоптик, температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10+14 градусов, а на юге и в западной части во второй половине недели и выше.

20 октября в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +6+9 градусов, на юге и на Закарпатье до +11 градусов. Ближайшей ночью в западных областях будет холоднее всего, заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины минимально 1+5 градусов

Она добавила, что в понедельник, 20 октября, дожди в Украине ожидаются повсюду (циклон), кроме западных областей - там будут солнечные или звездные прояснения (влияние антициклона).

В Киеве 20 октября погода - влажная и холодная, местами дождь, днем предполагается до +7, +8 градусов. Поэтому понедельник потребует дополнительного утепления и горячих чаев. Из ближайшей перспективы - теплее всего будет в Киеве в четверг, 23 октября