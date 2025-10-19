$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 6548 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 24167 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 40567 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 38761 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 42094 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 51247 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70796 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48009 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49681 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37171 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Украину ждет похолодание после повышения температуры до +14 градусов: прогноз на следующую неделю

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание в Украине после повышения температуры до +10+14 градусов. 20 октября ожидаются дожди по всей стране, кроме западных областей, с температурой +6+9 градусов.

Украину ждет похолодание после повышения температуры до +14 градусов: прогноз на следующую неделю

В ближайшие дни в Украину вслед за теплом придет холодная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Как отметила синоптик, температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10+14 градусов, а на юге и в западной части во второй половине недели и выше.

20 октября в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +6+9 градусов, на юге и на Закарпатье до +11 градусов. Ближайшей ночью в западных областях будет холоднее всего, заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины минимально 1+5 градусов

 - говорится в сообщении.

Она добавила, что в понедельник, 20 октября, дожди в Украине ожидаются повсюду (циклон), кроме западных областей - там будут солнечные или звездные прояснения (влияние антициклона).

В Киеве 20 октября погода - влажная и холодная, местами дождь, днем предполагается до +7, +8 градусов. Поэтому понедельник потребует дополнительного утепления и горячих чаев. Из ближайшей перспективы - теплее всего будет в Киеве в четверг, 23 октября

- написала Диденко.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Закарпатская область
Украина
Киев