Под Киевом выпал первый снег: какой будет погода в столице и области в ближайшие дни
Киев • УНН
Ночью 19 октября в Вышгородском районе Киевской области выпал первый снег. Местные Telegram-каналы опубликовали фото заснеженных полян.
передает УНН.
Подробности
Первый снег в Вышгородском районе выпал ночью. Люди пошли за грибами в лес, а наткнулись на снежную поляну
Также появились соответствующие фото.
В то же время в Укргидрометцентре сообщают, что в Киеве и Киевской области 20 октября ожидается облачная погода с туманом, дождем, а местами с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко сообщал, что в ближайшие дни в Украину вслед за теплом придет холодная погода. По всей стране ожидаются дожди, кроме западных областей.