Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
Киев • УНН
Завтра в Украине ожидаются умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений из-за атмосферного фронта с северо-запада. Температура воздуха составит +12+17 градусов, на юге до +19, на западе похолодает до +9+12.
Украину ждет изменение погоды - уже завтра ожидаются умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
Сегодня болит голова? - завтра к нам приближается изменение погоды! Атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном с центром вблизи Дании, принесет завтра в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений!
По ее словам, дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом, постепенно. Сначала появятся в западных областях, затем в течение дня пятницы и до вечера - на юге Украины, в центральных и северных областях. Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра удержатся от существенных осадков, обойдутся облачностью.
Кроме того, завтра ожидается сильный юго-восточный ветер. Зато, по словам синоптика, порадует температура.
В течение дня 24-го октября ожидается +12+17 градусов, на юге местами до +16+19 градусов, лишь на крайнем западе Украины (Львовщина, Ивано-Франковщина, Закарпатье), за атмосферным фронтом, уже снизится температура воздуха до +9+12 градусов
В Киеве, по ее словам, 24-го октября дождь более вероятен аж вечером, однако юго-восточный ветер уже завтра днем будет сообщать о приближении атмосферного фронта, порывы будут достигать штормовых значений, 12-15 метров в секунду.
Однако температура воздуха в столице в пятницу будет высокой, даже ночью до +10, а днем до +15 градусов.
В субботу - еще дождь в Киеве, в воскресенье - прояснения. Однако похолодает, по сравнению с пятницей.
