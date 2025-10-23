$41.760.01
12:16 • 12262 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15567 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16082 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25193 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25459 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22885 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11923 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14553 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16229 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31916 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Киевлян предупредили о сильном ветре 24 октября: скорость достигнет 20 м/с

Киев • УНН

 • 782 просмотра

В Киеве 24 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков днем, вечером дождь, температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

Киевлян предупредили о сильном ветре 24 октября: скорость достигнет 20 м/с

Завтра, 24 октября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Укргидрометцентре предупреждают о I уровне опасности, желтом, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, в столице завтра облачно, без осадков, вечером дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

Специалисты призывают во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
    • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
      • в случае необходимости спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
        • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

          Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер23.10.25, 14:30 • 15574 просмотра

          Если упало дерево или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

          Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

          При травмировании людей немедленно звоните 103.

          Антонина Туманова

