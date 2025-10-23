Киевлян предупредили о сильном ветре 24 октября: скорость достигнет 20 м/с
Киев • УНН
В Киеве 24 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков днем, вечером дождь, температура ночью 8-10°, днем 13-15°.
Завтра, 24 октября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Укргидрометцентре предупреждают о I уровне опасности, желтом, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, в столице завтра облачно, без осадков, вечером дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°.
Специалисты призывают во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае необходимости спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Если упало дерево или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните 103.