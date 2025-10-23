$41.760.01
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15537 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16060 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25158 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25428 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22867 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11917 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14550 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16228 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31903 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды 24 октября: штормовой ветер в нескольких регионах Украины

Киев • УНН

 • 738 просмотра

24 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: на Правобережье порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Карпатах – до 25 м/с. ГСЧС объявила I уровень опасности, что может усложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.

ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды 24 октября: штормовой ветер в нескольких регионах Украины

24 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. По данным синоптиков, непогода затронет преимущественно Правобережную Украину, а в Карпатах и на Закарпатье прогнозируют сильные осадки и штормовой ветер. Об этом пишет УНН.

Детали

Ухудшение погодных условий 24 октября! Днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, в высокогорье Карпат – до 25 м/с. В Киеве и области порывы ветра также будут достигать 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности – желтый 

– сообщили в ГСЧС. 

Спасатели предупредили, что погодные условия могут усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также движение транспорта.

Киевлян предупредили о сильном ветре 24 октября: скорость достигнет 20 м/с23.10.25, 15:44 • 780 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Энергетика
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Киев