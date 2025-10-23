ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды 24 октября: штормовой ветер в нескольких регионах Украины
Киев • УНН
24 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: на Правобережье порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Карпатах – до 25 м/с. ГСЧС объявила I уровень опасности, что может усложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.
Детали
Ухудшение погодных условий 24 октября! Днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, в высокогорье Карпат – до 25 м/с. В Киеве и области порывы ветра также будут достигать 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности – желтый
Спасатели предупредили, что погодные условия могут усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также движение транспорта.
