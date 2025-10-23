На Західну Європу насувається "метеобомба": у Німеччині очікують пориви вітру до 160 км/год
Київ • УНН
Невдовзі потужний циклон накриє Францію, Німеччину та інші країни Західної Європи. Метеорологи попереджають про ураганні пориви вітру до 160 км/год та зливи. Найсильніше шторм ударить 24 жовтня, коли "метеобомба" досягне свого піка у Німеччині, пише УНН із посиланням на Euronews.
Деталі
На Францію, Німеччину та інші країни Західної Європи насувається так звана "метеобомба". Метеорологи попереджають про потужний шторм, який, імовірно, пройде над Атлантикою, а потім рушить углиб континенту. Очікуються шквальні пориви вітру, зливи і як наслідок транспортний колапс.
Він уже накрив атлантичне узбережжя Франції. До опівночі центр низького тиску дістанеться Ла-Маншу, а хвиля негоди зачепить і північ Іспанії - у Біскайській затоці швидкість вітру сягатиме 130 км/год.
23 жовтня "метеобомба" рухається далі на північ, у напрямку Північного моря. Найсильніші пориви очікуються між Гентом і Амстердамом, а на заході та південному заході Німеччини, зокрема у Шварцвальді, вітер може розганятися до 120 км/год. Як вказано, у Гамбурзі та Бремені можливі пориви до 110 км/год.
Уже вранці у п’ятницю шквали накриють узбережжя Північного моря.
"Шторм досягне свого піка в Німеччині опівдні у п'ятницю (24 жовтня – ред.). По всій країні можливі сильні вітри швидкістю близько 100 км/год, а деякі метеорологічні станції попереджають про пориви до 160 км/год", - попереджає видання.
Надалі у п'ятницю "метеобомба" просунеться далі у бік Скандинавії, а до Німеччини прийде холодне повітря з Північного Льодовитого океану. Температура знизиться і становитиме від 9 до 14 градусів. А в Альпах та на вершинах Баварського Лісу випаде сніг.
Що таке "метеобомба"
Термін "метеобомба" означає різке посилення позатропічного циклону, коли атмосферний тиск у його центрі падає щонайменше на 24 гектопаскалі за добу. Така стрімка зміна спричиняє формування потужного шторму, відомого як "метеобомба". Подібні явища супроводжуються ураганними вітрами, інтенсивними опадами та можуть викликати штормові припливи й повені.
Ось кілька порад щодо запобіжних заходів:
- закріпіть вуличні меблі, незакріплені предмети та будівельні матеріали;
- уникайте паркувань під великими деревами або нестійкими конструкціями;
- відкладіть поїздки до регіонів, де пориви можуть досягати ураганної сили;
- любителям піших прогулянок слід уникати лісів та гірських стежок.
